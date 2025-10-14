Ibai Llanos anuncia que vendrá a Chile y pregunta: “¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”

El streamer y youtuber español Ibai Llanos vendrá a Chile. Así lo anunció de sorpresa esta tarde a través de un video publicado en sus redes sociales, en donde detalló que en noviembre próximo pisará nuestro país.

En el registro de unos pocos segundos, la mente detrás de La Velada del Año preguntó a sus seguidores sobre cuáles serían los destinos infaltables en su viaje. “¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”, fueron parte de sus consultas, a las que se respondió, a modo tentativo, con paradas en el Cerro San Cristóbal, la Plaza de Armas de Santiago y la ciudad de Valparaíso.

En el apartado de los platos que debería probar en Chile, aprovechó de sacar a colación a la marraqueta, con la cual tuvo un impasse durante el viral “Mundial de desayunos”: el pan nacional terminó representado con la imagen de algo más parecido a una ciabatta o una baguette.

“Cómo olvidar el mundial de desayunos. El tema es que aquí me dice que la marraqueta la puedo probar en diferentes sitios, por lo tanto, decidme dónde puedo comer la mejor marraqueta. O sea, en definitiva, decidme qué hacer en Chile“, sentenció en su video.

Entre las respuestas (en las que se cuentan con varios influencers y figuras nacionales, como Francisco Ackermann o Pamela Díaz, además de varias marcas) recomiendan al bilbaíno probar los completos mojados, las empanadas de Pomaire y el pisco chileno, junto con visitar distintas localidades como Osorno y Valdivia.

Sin embargo (y como viene haciéndose costumbre cuando una figura del extranjero hace la misma consulta), el comentario con más “me gusta” es el del creador de contenido búlgaro Misho Amoli, quien le recomendó “probar la pasta base“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

El comentario del búlgaro responde a que él mismo fue víctima de la broma hace algún tiempo. Algo que, al parecer, se toma con humor.