Jere Klein fue formalizado por tráfico de drogas y conducción bajo efectos de estupefacientes

Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó el cantante urbano Jeremías Benjamín Tobar Llevul, mejor conocido como Jere Klein, tras su control de detención y posterior formalización por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia.

El artista de 19 años fue detenido durante la jornada de ayer, luego de que la Sección SIP 44° Comisaría de Lo Prado fiscalizara un automóvil Mercedes-Benz “que se desplazaba a alta velocidad y efectuaba maniobras riesgosas para transeúntes y otros conductores” en la población Santa Anita.

Durante el control, personal policial constató que el vehículo era conducido por Tobar, el que según el reporte policial manejaba sin licencia de conducir y presentaba “un notorio estado de somnolencia“. En la instancia, Carabineros logró incautar dos gramos y medio de ketamina dosificada y lista para su distribución, junto con $1.940.000 en billetes de diferentes denominación.

Posteriormente, tanto el cantante como los cuatro individuos que lo acompañaron fueron registrados y posteriormente detenidos. Durante la mañana de hoy, fue formalizado por el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.