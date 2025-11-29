Homenajean a Eduardo Cruz-Coke en Teletón 2025

En el marco de Teletón 2025, se rindió un homenaje a Eduardo Cruz-Coke, camarógrafo y director de fotografía que colaboró durante muchos años con la fundación, y que fue encontrado sin vida en octubre de este año junto a sus dos hijos en su domicilio en la comuna de La Reina.

“Eduardo es quien deja a su corazón en cada una de esas historias, muchas de esas historias que a ustedes han emocionado hoy, es él quien entregaba todo su amor para que ese testimonio brillara, para que ese testimonio tomara vida”, manifestó la actriz y comunicadora Angélica Castro.

Durante la ceremonia, su nombre fue recordado junto al de otras figuras públicas que fallecieron a lo largo de este año, entre quienes destacan Tommy Rey, Teresita Reyes, Miguel Piñera, Willy Benítez y Héctor Noguera.