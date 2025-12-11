Leonardo Farkas entrega viviendas a afectados del megaincendio tras donar su mansión

El empresario Leonardo Farkas entregó este jueves viviendas sociales a familias que resultaron afectadas por el mega incendio de 2024 en Quilpué, en la Región de Valparaíso. La actividad se realizó en el sector de Canal Chacao, donde se construyeron casas destinadas a quienes perdieron sus hogares en el siniestro.

La entrega fue posible tras la donación por parte de Farkas de su mansión de 2.200 metros cuadrados, ubicada en el sector de Lo Curro, la que fue vendida por $3.300 millones. Los fondos obtenidos con esa transacción fueron destinados a la construcción de 50 viviendas sociales que forman parte de un plan de reconstrucción habitacional para víctimas del incendio.

Cada una de las nuevas viviendas sociales cuenta con 69 metros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios y equipadas con servicios básicos y mobiliario. Las casas fueron construidas como solución definitiva para las familias damnificadas, en el marco de una iniciativa coordinada con la organización Desafío Levantemos Chile.