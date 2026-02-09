Pedro Pascal fue uno de los invitados en “La casita” de Bad Bunny durante el Super Bowl

Bad Bunny trasladó “La casita” al escenario del Super Bowl 2026, recreando uno de los elementos más reconocibles de su gira. Se trata de una puesta en escena que simula una vivienda típica de Puerto Rico y qu tanto en sus conciertos como en este espectáculo, funciona como un punto de encuentro para figuras del espectáculo que disfrutan del show desde el escenario. Entre ellos estuvo Pedro Pascal, quien acaparó miradas bailando y compartiendo junto a nombres como Jessica Alba, Cardi B, Karol G y Young Miko.

Durante casi 14 minutos, el “Conejo Malo” ofreció un espectáculo profundamente arraigado en las raíces latinas, con una escenografía que evocó a la isla de Puerto Rico y una celebración musical en pleno Levi’s Stadium. “La casita”, parte central de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS, se integró como un segundo escenario dentro del montaje del Super Bowl.

Pascal apareció en las primeras filas bailando junto a otras estrellas como Karol G, Young Miko, Jessica Alba y Cardi B. El protagonista de The Last of Us no fue el único guiño a Chile durante la presentación: hacia el cierre del espectáculo, Bad Bunny mencionó a los países del continente comenzando por Chile, mientras en pantalla se desplegaban banderas de América, incluida la chilena en primera fila.

Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Karol G and more were on stage during Bad Bunny’s halftime performances at the #SuperBowl pic.twitter.com/6Qm2IQT2cL — IGN (@IGN) February 9, 2026

El show contó además con la participación especial de Lady Gaga, quien interpretó una versión especial de Die With a Smile. También se sumó Ricky Martin, quien cantó Lo que pasó a Hawaii, tema con una fuerte carga de denuncia sobre el desplazamiento cultural y territorial de la isla por parte de EE.UU.

Bad Bunny se convirtió así en el primer artista latino en liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Según cifras de la cadena NBC, su presentación alcanzó una audiencia de 135,4 millones de espectadores, superando el récord previo de Kendrick Lamar en el Super Bowl 59 de 2025, que había reunido 133,5 millones de vistas, convirtiéndose en el show de medio tiempo más visto de la historia.