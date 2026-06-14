Oliver Tree y “Gaspi” entre los seis muertos en choque de helicópteros en Río de Janeiro

Las autoridades brasileñas confirmaron este domingo la identidad de las seis víctimas fatales del choque de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”.

La cadena CNN Brasil difundió la lista completa de los fallecidos: de las seis víctimas mortales, cinco viajaban en un helicóptero y solo el piloto en el otro. La lista final corresponde a Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim, y Lucas Brito Chaves, pasajeros todos, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente ocurrió a las 8:59, hora local. Al llegar al lugar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves; la sexta víctima fue hallada en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto.

Una de las aeronaves se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el choque. Las llamas destruyeron alrededor de veinte automóviles que estaban estacionados y una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona, visible desde distintos puntos de la ciudad. Por la violencia del impacto en el aire, múltiples fragmentos de los helicópteros salieron despedidos y alcanzaron edificios residenciales y comerciales cercanos.

Oliver Tree era un músico de personalidad excéntrica, conocido por sus peinados y vestimenta exagerados. Acumulaba cerca de 20 millones de seguidores en redes sociales y más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. Se encontraba en medio de una gira mundial que, según había anunciado en sus redes, abarcaría “más de 40 países, en seis meses de hermoso caos”.

El pasado 6 de junio ofreció un espectáculo en São Paulo y tenía programado iniciar la etapa europea del tour el 13 de julio en Lisboa, Portugal. Además, el 2 de junio debutó en Chile con un concierto en el Club Subterráneo, en el marco de su gira ‘Love You Madly, Hate You Badly’s First World Tour’.

Gaspar Prim Díaz, de nacionalidad argentina, se hizo famoso en internet por sus videos callejeros de humor irreverente y provocador, en los que interpelaba a desconocidos con su característico saludo “buenass” y su particular tono de voz grave. Con casi 7,5 millones de seguidores, en 2025 ganó visibilidad internacional al participar en “La Velada del Año V”, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Antes de su salto a las redes, entre los 8 y los 12 años vivió en nuestro país por su madre chilena, e intentó una carrera como futbolista profesional, con pasos por las divisiones juveniles de Universidad de Chile y Deportes La Serena.