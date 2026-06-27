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Fallece Paul Landon, recordado conductor de “Tierra Adentro” Tendencias Archivo

Fallece Paul Landon, recordado conductor de “Tierra Adentro”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El periodista y realizador audiovisual Paul Landon falleció este viernes a los 73 años. Reconocido por conducir el programa Tierra Adentro durante más de dos décadas, desarrolló una extensa trayectoria dedicada a difundir el patrimonio cultural, natural e histórico de Chile.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Este viernes se confirmó el fallecimiento del periodista y realizador audiovisual Paul Landon, a los 73 años, en la Clínica Alemana. Conocido por conducir Tierra Adentro entre 1991 y 2015 en TVN, Canal 13 y Mega, destacó por su labor de difusión del patrimonio nacional. A lo largo de su carrera recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio APES de 1998.
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Este viernes se conoció que el periodista y realizador audiovisual Paul Landon falleció a los 73 años.

La información se confirmó luego de que trascendiera que el comunicador murió en la Clínica Alemana. Hasta ahora, no se han informado las causas de su deceso.

Landon fue ampliamente reconocido por conducir “Tierra Adentro”, programa dedicado a recorrer Chile y difundir su riqueza cultural, patrimonial y natural. El espacio debutó en TVN en 1991, permaneciendo en esa señal hasta 2004. Posteriormente, continuó su emisión en Canal 13 entre 2004 y 2009, para finalizar su ciclo en Mega, donde estuvo al aire entre 2009 y 2015.

Durante su trayectoria, el periodista recibió diversas distinciones por su contribución a la difusión del patrimonio nacional, entre ellas reconocimientos de Corfo y Conaf, además del Premio APES obtenido en 1998.

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