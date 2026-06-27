Fallece Paul Landon, recordado conductor de “Tierra Adentro”

Este viernes se conoció que el periodista y realizador audiovisual Paul Landon falleció a los 73 años.

La información se confirmó luego de que trascendiera que el comunicador murió en la Clínica Alemana. Hasta ahora, no se han informado las causas de su deceso.

Landon fue ampliamente reconocido por conducir “Tierra Adentro”, programa dedicado a recorrer Chile y difundir su riqueza cultural, patrimonial y natural. El espacio debutó en TVN en 1991, permaneciendo en esa señal hasta 2004. Posteriormente, continuó su emisión en Canal 13 entre 2004 y 2009, para finalizar su ciclo en Mega, donde estuvo al aire entre 2009 y 2015.

Durante su trayectoria, el periodista recibió diversas distinciones por su contribución a la difusión del patrimonio nacional, entre ellas reconocimientos de Corfo y Conaf, además del Premio APES obtenido en 1998.