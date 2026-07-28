Filtran en alta calidad ‘La Odisea’ de Nolan en X: Universal anuncia acciones legales

Una copia en alta calidad de La Odisea, el último filme de Christopher Nolan, fue difundida en X (anterior Twitter) el pasado sábado y alcanzó una enorme repercusión antes de ser retirada: una publicación de una cuenta ahora suspendida adjuntaba el filme completo y superó en cerca de dos horas y media los 2,1 millones de visualizaciones.

Universal Pictures emitió un comunicado en el que se dieron por notificados de la situación y adelantaron acciones legales. “Nos tomamos en serio la infracción de los derechos de autor y buscaremos todos los recursos apropiados para proteger nuestros derechos de contenido y propiedad intelectual”, aseguraron desde la productora del filme, a lo que añadieron que activaron los protocolos para lograr su eliminación.

Al día siguiente, 26 de julio, se detectaron algunos clones del filme en X, aunque la mayoría fueron opacados por archivos mal etiquetados que, en lugar de la cinta, mostraban un Rickroll, la broma de internet que redirige al video musical de “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley.

La filtración no ha impactado en el desempeño comercial de la película. En su segundo fin de semana, La Odisea sumó 87 millones de dólares adicionales en taquilla y ya supera los 600 millones de dólares de recaudación mundial en sus primeros diez días, tras el mayor debut de la carrera de Nolan con un estreno global de 264 millones. La demanda de entradas para las funciones en formato IMAX de 70 milímetros se mantiene alta.