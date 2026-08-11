Luchar fuego con fuego: ELIAC 2026 llegará a Chile para enfrentar los ciberfraudes con IA

La inteligencia artificial ha sido un nuevo instrumento que ha facilitado la nueva generación de ciberfraudes en Chile y el resto de América Latina. Estafas digitales como el phishing, clonación de voz y deepfakes han tomado fuerza, siendo difíciles de detectar para las personas. Sin embargo, la propia IA está presentando herramientas para no caer contra estos fraudes. Es por ello que el encuentro internacional ELIAC 2026 se reúne el 13 de agosto, juntando más de 200 especialistas para reunir distintos análisis y estrategias sobre la influencia de la IA.

En la previa del 4.º Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad (ELIAC 2026), el CEO de ¡Security y organizador del evento, Arnoldo Araya, señaló: “la IA está cambiando el panorama de amenazas y riesgos a los cuales nos estamos enfrentando las organizaciones, reuniendo a distintos expositores de talla mundial”.

La advertencia surge en un escenario marcado por numerosas denuncias. Según el FBI, el phishing es una de las amenazas de mayor volumen. En Chile, la firma de ciberseguridad Kaspersky registró un alza del 71 % en este tipo de engaño digital.

Desde ELIAC destacan que con el uso de la IA los hackers también han aumentado su capacidad para vulnerar los sistemas informáticos, usándola como herramienta para nuevas formas de engaño más desarrolladas. Los más comunes actualmente son las deepfakes de voz y videos que se usan para extorsión, daño reputacional, manipulación, entre otros. “El mayor desafío de la IA ya no es su capacidad, sino su gobernanza, marcando un antes y un después en la discusión mundial sobre la adopción de sistemas autónomos”, destacó el CEP DE ¡Security.

Entonces, una de las soluciones para enfrentar la IA, es, la misma IA. Según los expertos, se puede usar la misma arma con la que disparó y transformarla en un escudo, ya que la IA puede ayudar a detectar los ataques a una velocidad suficiente para responder eficazmente contra los ciberafraudes.

Una de las instancias de estos fraudes es en la entrada a las organizaciones, debido que pueden obtener credenciales mediante ingeniería social o utilizando una conseguida en la darkweb. De esta manera, se infiltran en la red de la víctima, configurando un panorma efectivo para la estafa. Araya indica que “la investigan automáticamente en las redes sociales, ven con quién se conecta, cómo accede a la organización, envían un correo electrónico, lo hacen pasar desde el gerente general o un usuario interno, ingresan un archivo con un malware, el que se empieza a mover desde la organización que genera ciertas actividades, las que vienen con una contraseña válida, lo que dificulta su detección”.

Es entonces, en el cuarto encuentro de ELIAC 2026, que se analizará la manera de enfrentar estos ciberfraudes que han aumentado por el desarrollo inteligente que han perfeccionado los hackers en la nueva era de la tecnología. Y finalmente, se advierten de los principales fraudes de ingeniería social para protegerse de estos: vishing (llamadas simulando ser ejecutivos, autoridades o familiares), según el informe “Principales Tendencias de Fraude”, esta fue la principal causa reportada de pérdidas económicas en Chile con 25% que perdieron dinero. Otro engaño es a través de correos y sitios falsos. También las deepfakes y suplantación audiovisual. Asimismo, hay muchas otras formas de uso incorrecto de la IA que serán debatidos en esta nueva instancia de conversación.