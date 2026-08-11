El bosque que aprendió a vivir bajo el agua, pero podría desaparecer por lo que ocurre en tierra

En el nacimiento del río Maullín, donde las aguas del lago Llanquihue comienzan su viaje hacia el océano Pacífico, existe un bosque que parece desafiar las reglas de la naturaleza. Sus árboles crecen con las raíces sumergidas durante gran parte del año y forman un espeso dosel sobre el cauce. Es el hualve, también conocido como bosque pantanoso o Bosque Hundido, un ecosistema propio de Chile que logró adaptarse al agua, pero que hoy podría desaparecer por las transformaciones que avanzan desde sus riberas.

Este paisaje comenzó a formarse hace cerca de 16.000 años, cuando cambios geológicos redujeron el caudal del río y permitieron que la vegetación colonizara parte de su lecho. Lumas, pataguas, arrayanes, tepús y canelos desarrollaron la capacidad de sobrevivir en suelos permanentemente anegados. Aunque estos bosques alguna vez se extendieron por una amplia zona del país, actualmente solo permanecen fragmentos entre La Araucanía y Los Lagos. El Maullín conservaría la mayor extensión continua de hualve y sería el único gran río chileno donde el bosque crece directamente sobre el cauce.

Bajo sus copas se refugia una biodiversidad extraordinaria. El Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín alberga 152 especies de aves, 17 de ellas migratorias, además de peces nativos, anfibios, reptiles, coipos y huillines, una nutria de río en peligro de extinción. La cuenca también reúne seis de las ocho especies chilenas de peces de la familia Galaxiidae. Junto con sostener esta vida silvestre, el bosque purifica el agua, captura carbono, retiene nutrientes y conecta distintos ambientes a lo largo de más de 85 kilómetros.

Sin embargo, lo que sucede en tierra amenaza el equilibrio construido durante milenios. Las parcelaciones, la tala de vegetación nativa, la erosión, las especies exóticas, las aguas servidas y la expansión urbana fragmentan las riberas y debilitan el corredor biológico.

Fundación Legado Chile estima que el 66,7 % de la vegetación nativa de los tramos urbanos presenta algún grado de degradación. En mayo de 2026, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó con cerca de $3.800 millones al proyecto inmobiliario Alto Maullín por desarrollar un loteo en un área protegida sin someterse previamente a evaluación ambiental.

Frente a este escenario, Fundación Legado Chile lanzó recientemente la campaña “Una Mano por el Bosque Hundido”, que busca reunir apoyo ciudadano y recursos para proteger uno de los últimos grandes hualves del país. La iniciativa contempla la reproducción y plantación de especies nativas, el control del avance de vegetación exótica, el monitoreo del huillín y el trabajo con las comunidades ribereñas. También impulsa la formación de “centinelas ambientales”, vecinas y vecinos encargados de observar, cuidar y alertar sobre amenazas dentro del Santuario de la Naturaleza.

El Bosque Hundido lleva miles de años resistiendo inundaciones y cambios naturales, pero su mayor desafío proviene ahora de las decisiones humanas.

Su declaración como santuario en 2022 protegió más de ocho mil hectáreas, aunque la experiencia demuestra que una categoría legal no basta sin fiscalización, restauración y participación comunitaria.

La paradoja es elocuente: este bosque aprendió a vivir bajo el agua, pero su futuro dependerá de que quienes habitan la tierra comprendan a tiempo que conservarlo también significa proteger el agua, la biodiversidad y la memoria natural del sur de Chile.