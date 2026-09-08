Tres delitos incluye querella contra José Antonio Neme por atropello en agosto

El motociclista que fue atropellado en agosto pasado por el animador de Mega, José Antonio Neme, presentó una querella en contra del periodista. Según informó The Clinic, la acción se ingresó en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado viernes 4 de septiembre por los delitos de cuasidelito de lesiones, lesiones graves y cuasidelito en vehículo motorizado.

El accidente al que se hace referencia ocurrió el viernes 7 de agosto cerca de las calles Alonso de Córdova con Los Militares, en la comuna de Las Condes. Según relató el propio Neme, habría chocado al motociclista por el costado, causándole fracturas y una serie de heridas. Por la gravedad del accidente, el afectado tuvo que ser trasladado hasta la Clínica Las Condes, donde permaneció hasta ser dado de alta.

Carabineros no efectuó la detención de José Antonio Neme, al mismo tiempo que informaron que el conductor de televisión no manejaba su vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas. Respecto del accidente, Neme utilizó las pantallas de su programa, Mucho Gusto, para decir que “las responsabilidades evidentemente las vamos a conocer una vez que se termine la investigación. Puede que haya una formalización de por medio y si es así tendré que ser formalizado”.

En conversación con un portal de farándula local, Neme constató que el atropellado había salido del hospital y había “un proceso abierto todavía, hay seguros involucrados. Entonces hay que ser como bien prudente, pero está todo caminando”.

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Neme relató que la familia de la víctima conversó con el animador, quienes nombraron a un representante legal para la gestión de indemnizaciones y reparaciones pertinente. “Yo también tengo mis abogados. Cuando hay algo judicial uno tiene que mantener una distancia”, sentenció.