Fans de BTS en Lima ya están acampando afuera del estadio a un mes del concierto

Armys, el nombre referido para las fans de BTS, ya están acampando a las afueras del Estadio San Marcos a poco más de un mes del concierto del grupo surcoreano en Lima, Perú.

Videos difundidos en redes sociales muestran varias carpas con personas que ya hacían fila. Fue comentado en medios del país como Latina Noticias, donde se pidió a las fanáticas tomar precauciones y no exponerse.

“Estoy acampando desde hace tres días debido a que ya había visto carpas. Me junté con mis amigas para hacer turnos, ya que yo trabajo y estudio. No queremos estar tan atrás”, explicó una Army en entrevista con radio Exitosa.

La programación de los conciertos es para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos en Lima, pero ya hay personas afuera del recinto; aun no se ha precisado cuántas. En redes sociales han explicado que son fanáticos y revendedores acampando. En el caso de Chile, son el 14, 16 y 17 de ese mismo mes en su gira BTS World Tour: Arirang.

Medios locales pidieron resguardar su seguridad y salud, tanto quienes permanecen en el recinto como aquellos que lo están planeando. Ya que están expuestos a robos, extorsiones u otros riesgos en la calle. “Recordemos que todavía falta un mes, entonces tenemos tiempo, todos vamos a lograr verlos y no nos expongamos de esa forma”, expresó la panelista de Latina Noticias.

En Chile no se han dado filas anticipadas a las afueras del recinto Estadio Nacional, pero ya comenzó la emoción por la cuenta regresiva. Mientras fanáticos esperan su llegada, se anunció el mismo concierto transmitido en vivo del grupo en cines por el cierre de su gira en Latinoamérica. BTS World Tour Arirang llegará a los cines durante octubre con dos transmisiones especiales.

La presentación del grupo surcoreano en Argentina y Brasil será transmitidas en vivo en el resto de América. En el caso del concierto en Buenos Aires, el sábado 24 será transmitido durante la misma hora o el domingo 25 en el caso de los países con diferencias horarias. Mientras que en São Paulo se hará el viernes 30 de octubre. La venta global de entradas comenzará el jueves 17 de septiembre.

Por ahora, el sitio oficial del evento todavía no muestra el listado definitivo de complejos participantes ni los horarios correspondientes a cada país.