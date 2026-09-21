“Lindorfo” fue víctima de estafa por más de $400 millones: “Me robaron todo lo que había”

El veterinario y presentador de televisión Sebastián Jiménez, mejor conocido como “Lindorfo”, denunció que fue víctima de una millonaria estafa. Los acontecimientos ocurrieron al interior de su propia empresa, SocialAst, que entrega servicios de todo tipo para mascotas. El médico veterinario apuntó a la exjefa de finanzas de la clínica veterinaria, Jimena Aracena, y a su pareja y contador de la misma institución, Cristián Bravo.

Según explicó Jiménez a Meganoticias, la forma en que la pareja le estafó fue mediante una serie de transferencias bancarias que simulaban el pago a diversos proveedores. Aunque las empresas a las que transferían sí existen, los RUT asociados no correspondían a ellas, sino que eran de personas cercanas a Aracena.

El veterinario agregó que SocialAst logró trabajar con más de 180 proveedores de todo tipo, pero los perdió debido a las fallas en los pagos. “Le decía: ‘Jimena, ¿qué pasa con estas facturas? Me dicen que no está el depósito’. Ella decía: ‘Sí está, te mando el pantallazo'”, reveló Lindorfo. “Los veterinarios me llamaban a mí para decirme que no les habían pagado. Yo estaba vuelto loco”, sinceró.

Luego de un exhaustivo análisis, encontraron una serie de traspasos a estos RUT de cercanos a la ex jefa de finanzas que totalizan más de 400 millones de pesos. “Me robaron todo lo que había. Hoy yo estoy en cero”, lamentó el veterinario. Jiménez aseveró que llegará hasta las últimas consecuencias con su denuncia. “Esto no se puede permitir. Que no le pase a nadie más”, finalizó.