“El lado oscuro de los squishy”: reportan incidentes de lesiones en Estados Unidos

Una investigación de Business Insider reunió decenas de reportes de incidentes donde se rompieron o explotaron el contenido de los squishy. En los casos aparecen niños con quemaduras, lesiones en los ojos y exposición a sustancias.

Los incidentes se centran especialmente en Estados Unidos, donde miles de episodios llegaron hasta centros de toxicología: a la fecha contabilizan más de 11.500 reportes relacionados con estos juguetes sensoriales desde 2024.

Los juguetes son populares no solo en este país; ya son conocidos por su fama en redes sociales y las nuevas generaciones. Su popularidad es por su textura blanda y colores llamativos. Sin embargo, se han registrado accidentes desde los consumidores, sobre todo por exponerlos a microondas o dejarlos dentro de espacios calientes. Otros sucedieron simplemente por la fuerza y uso constante que termina en que se rompan y suelten el líquido en su interior.

Uno de los casos fue el de Violet Zerbst, una niña de 10 años, quien sufrió quemaduras en el rostro y el desprendimiento de piel en el labio superior. La pequeña puso un squishy en el microondas por 30 segundos para intentar ablandarlo, provocando que explotara y le rociara la sustancia de su interior.

Otro incidente le pasó a Hudson, un niño de 4 años que vive en Gales, cuya familia compró unos juguetes blandos con forma de dumpling a través de Shein. El juguete se habría roto repentinamente y lanzó una sustancia espesa que le llegó a los ojos. Los padres lavaron inmediatamente sus ojos, pero la inflamación de la zona fue intensa, por lo que fue trasladado al hospital.

Los casos expusieron el problema en la comercialización de estos juguetes: no todos contienen los mismos materiales, no siempre están detallados y hay una proliferación de imitaciones y falsificaciones.

En Chile, desde el Ministerio de Salud (Minsal) no han reportado incidentes con lesiones por los squishys. Sin embargo, previo al Día del Niño y la Niña, la diputada Francesca Muñoz solicitó al Minsal y al Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) aumentar la fiscalización de los squishy dumpling comercializados en el país. Esto debido a advertencias por concentraciones de benceno superiores a los límites permitidos.

El Sernac ya entregó una serie de recomendaciones para comprar estos juguetes de manera segura. Además, advirtió especialmente sobre los productos del comercio informal, que no cuentan con autorizaciones sanitarias o contienen sustancias potencialmente peligrosas.

Las recomendaciones para reducir los riesgos son: no exponer los juguetes a altas temperaturas, revisar que su cubierta no presente daños y comprobar su procedencia.