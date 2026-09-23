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Teletón 2026: anuncian fechas de la gira y parrilla de artistas con Sinaka, Santaferia, Q_ARE y más Tendencias

Teletón 2026: anuncian fechas de la gira y parrilla de artistas con Sinaka, Santaferia, Q_ARE y más

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Gira Teletón 2026 contempla fechas en todo Chile: Arica, Calama, Vallenar, Talca, Villarrica y Puerto Montt figuran entre las ciudades que recibirán una parrilla pensada para toda la familia.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Gira Teletón 2026 recorrerá distintas ciudades del país durante octubre como antesala de la campaña oficial del 6 y 7 de noviembre. La ruta comenzará en la zona norte, entre el 13 y el 18 de octubre, y continuará por el sur del 27 al 31. La programación reunirá a artistas como Pailita, Santaferia, Noche de Brujas, Gino Mella y Zúmbale Primo, además de espectáculos infantiles de Cachureos, Pulentos y Guerreras K-pop Tributo. También habrá paradas intermedias en Mejillones, Caldera, Rancagua, Ránquil, Perquenco, La Unión y Frutillar.
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Durante octubre se realizará la tradicional Gira Teletón 2026, que llevará música y entretenimiento a distintas ciudades del país. La antesala a la gran campaña comenzará en la zona norte del 13 al 18 de octubre, para luego trasladarse a la zona sur del 27 al 31 del mismo mes.

La cartelera contempla a artistas como SINAKA, Q_ARE, Santaferia, Pailita, Noche de Brujas, Alanys Lagos, Zúmbale Primo, Koke Núñez, Amigo de artistas, Gino Mella, Lucky Brown, Ignacio Ormazábal, Benja Valencia y Toly Fu.

La gira también contempla programación destinada al público infantil: Cachureos, Pulentos y Guerreras K-pop Tributo.

Tanto la zona norte como la sur estarán marcadas por música, entretenimiento y actividades para toda la familia. La previa al evento oficial el 6 y 7 de noviembre se dará para instalar el espíritu de la campaña.

Las fechas y ciudades son:

  • Arica: martes 13 de octubre a las 18:00 horas en Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia, Toly Fu.
  • Iquique: miércoles 14 de octubre a las 18:88 horas en Parque Playa Brava. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.
  • Calama: jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en ex finca San Juan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.
  • Antofagasta: viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el estacionamiento Estadio Calvo Bascuñan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella.
  • Vallenar: sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en la cancha Estadio Municipal. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Santaferia.
  • La Serena: domingo 18 de noviembre a las 18:00 horas en Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta). Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Pailita.
  • Talca: martes 27 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina 7 oriente). Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo, Benja Valencia.
  • Los Ángeles: miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas.
  • Villarrica: jueves 9 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina Colo Colo). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas.
  • Osorno: viernes 30 de octubre a las 18:00 en el Parque Chuyaca. Se presentarán las  Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.
  • Puerto Montt: sábado 31 de octubre a las 18:00 horas en Inicio Carretera Austral. Se presentarán  Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.

 

Además, la gira prepara una serie de paradas intermedias para las siguientes ciudades:

  • Mejillones, Región de Antofagasta: Viernes 16 de octubre en el Anfiteatro Costanera.
  • Caldera, Región de Atacama: Sábado 17 de octubre en Plaza Carlos Condell.
  • Rancagua, Región O’Higgins: Martes 27 de octubre en Plaza de los Héroes.
  • Ránquil, Región de Ñuble: Miércoles 28 de octubre en Plaza Parque Ñipas.
  • Perquenco, Región de La Araucanía: Jueves 29 de octubre en Frontis Centro Cultural.
  • La Unión, Región de Los Ríos: Viernes 30 de octubre en Plaza de la Concordia.
  • Frutillar, Región de Los Lagos: Sábado 31 de octubre en el Estadio de la comuna.
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