Teletón 2026: anuncian fechas de la gira y parrilla de artistas con Sinaka, Santaferia, Q_ARE y más

Durante octubre se realizará la tradicional Gira Teletón 2026, que llevará música y entretenimiento a distintas ciudades del país. La antesala a la gran campaña comenzará en la zona norte del 13 al 18 de octubre, para luego trasladarse a la zona sur del 27 al 31 del mismo mes.

La cartelera contempla a artistas como SINAKA, Q_ARE, Santaferia, Pailita, Noche de Brujas, Alanys Lagos, Zúmbale Primo, Koke Núñez, Amigo de artistas, Gino Mella, Lucky Brown, Ignacio Ormazábal, Benja Valencia y Toly Fu.

La gira también contempla programación destinada al público infantil: Cachureos, Pulentos y Guerreras K-pop Tributo.

Tanto la zona norte como la sur estarán marcadas por música, entretenimiento y actividades para toda la familia. La previa al evento oficial el 6 y 7 de noviembre se dará para instalar el espíritu de la campaña.

Las fechas y ciudades son:

Arica : martes 13 de octubre a las 18:00 horas en Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia, Toly Fu.

: martes 13 de octubre a las 18:00 horas en Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia, Toly Fu. Iquique : miércoles 14 de octubre a las 18:88 horas en Parque Playa Brava. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.

: miércoles 14 de octubre a las 18:88 horas en Parque Playa Brava. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas. Calama : jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en ex finca San Juan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.

: jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en ex finca San Juan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas. Antofagasta : viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el estacionamiento Estadio Calvo Bascuñan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella.

: viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el estacionamiento Estadio Calvo Bascuñan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella. Vallenar : sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en la cancha Estadio Municipal. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Santaferia.

: sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en la cancha Estadio Municipal. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Santaferia. La Serena : domingo 18 de noviembre a las 18:00 horas en Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta). Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Pailita.

: domingo 18 de noviembre a las 18:00 horas en Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta). Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Pailita. Talca : m artes 27 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina 7 oriente). Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo, Benja Valencia.

: m Los Ángeles : miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas.

: miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas. Villarrica : jueves 9 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina Colo Colo). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas.

: jueves 9 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina Colo Colo). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas. Osorno : viernes 30 de octubre a las 18:00 en el Parque Chuyaca. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.

: viernes 30 de octubre a las 18:00 en el Parque Chuyaca. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu. Puerto Montt: sábado 31 de octubre a las 18:00 horas en Inicio Carretera Austral. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.

Además, la gira prepara una serie de paradas intermedias para las siguientes ciudades: