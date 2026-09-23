Teletón 2026: anuncian fechas de la gira y parrilla de artistas con Sinaka, Santaferia, Q_ARE y más
La Gira Teletón 2026 contempla fechas en todo Chile: Arica, Calama, Vallenar, Talca, Villarrica y Puerto Montt figuran entre las ciudades que recibirán una parrilla pensada para toda la familia.
Durante octubre se realizará la tradicional Gira Teletón 2026, que llevará música y entretenimiento a distintas ciudades del país. La antesala a la gran campaña comenzará en la zona norte del 13 al 18 de octubre, para luego trasladarse a la zona sur del 27 al 31 del mismo mes.
La cartelera contempla a artistas como SINAKA, Q_ARE, Santaferia, Pailita, Noche de Brujas, Alanys Lagos, Zúmbale Primo, Koke Núñez, Amigo de artistas, Gino Mella, Lucky Brown, Ignacio Ormazábal, Benja Valencia y Toly Fu.
La gira también contempla programación destinada al público infantil: Cachureos, Pulentos y Guerreras K-pop Tributo.
Tanto la zona norte como la sur estarán marcadas por música, entretenimiento y actividades para toda la familia. La previa al evento oficial el 6 y 7 de noviembre se dará para instalar el espíritu de la campaña.
Las fechas y ciudades son:
- Arica: martes 13 de octubre a las 18:00 horas en Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia, Toly Fu.
- Iquique: miércoles 14 de octubre a las 18:88 horas en Parque Playa Brava. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.
- Calama: jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en ex finca San Juan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.
- Antofagasta: viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el estacionamiento Estadio Calvo Bascuñan. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella.
- Vallenar: sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en la cancha Estadio Municipal. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Santaferia.
- La Serena: domingo 18 de noviembre a las 18:00 horas en Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta). Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Pailita.
- Talca: martes 27 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina 7 oriente). Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo, Benja Valencia.
- Los Ángeles: miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas.
- Villarrica: jueves 9 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina Colo Colo). Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas.
- Osorno: viernes 30 de octubre a las 18:00 en el Parque Chuyaca. Se presentarán las Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.
- Puerto Montt: sábado 31 de octubre a las 18:00 horas en Inicio Carretera Austral. Se presentarán Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.
Además, la gira prepara una serie de paradas intermedias para las siguientes ciudades:
- Mejillones, Región de Antofagasta: Viernes 16 de octubre en el Anfiteatro Costanera.
- Caldera, Región de Atacama: Sábado 17 de octubre en Plaza Carlos Condell.
- Rancagua, Región O’Higgins: Martes 27 de octubre en Plaza de los Héroes.
- Ránquil, Región de Ñuble: Miércoles 28 de octubre en Plaza Parque Ñipas.
- Perquenco, Región de La Araucanía: Jueves 29 de octubre en Frontis Centro Cultural.
- La Unión, Región de Los Ríos: Viernes 30 de octubre en Plaza de la Concordia.
- Frutillar, Región de Los Lagos: Sábado 31 de octubre en el Estadio de la comuna.