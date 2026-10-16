Conquistados por la ARMY: Chile está entre los 12 países que más escuchan BTS

BTS causa furor. La serie de conciertos que la banda surcoreana está dando en Chile reúne a decenas de miles de fanáticas que han llegado desde todo el país e incluso el extranjero. Las tres presentaciones, del 14, 16 y 17 de octubre, dejan en evidencia el fervor con que los siete artistas son seguidos en el país. Y esto no es sólo una sensación, sino que se basa en datos empíricos.

Spotify confirmó que Chile se encuentra entre los 12 países del mundo que más escuchan a BTS. Las reproducciones de la boyband alcanzan más de 210 millones entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Estas cifras representan un aumento sostenido del 146 % durante el periodo interanual.

Las armys chilenas también dedican más tiempo para escuchar al grupo: solo en la última semana de septiembre, los oyentes semanales escucharon cada uno, en promedio, cerca de una hora de BTS. Esto significa cifras que casi doblan las del 2025 en el mismo período.

¿Qué canción es la favorita? Considerando que BTS tiene cientos de temas, muchos de ellos hits mundiales, la que lidera a nivel país es SWIM, canción que posee casi mil millones de reproducciones a nivel planetario. En suelo nacional le siguen Body to Body y NORMAL, con poco más de 400 millones de streams a nivel mundial.

El fenómeno del K-Pop va de la mano con BTS. Entre 2021 y 2025, el género creció un 68 % de reproducciones, mientras que los Bangtan incrementaron sus reproducciones en un 23 % en lo que va del año.