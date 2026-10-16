Senadora Astudillo exige a Subtel explicar el plazo extra otorgado a WOM

La senadora Danisa Astudillo Peiretti (PS) solicitó explicaciones a a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) sobre la decisión tomada por esta entidad en orden a extender hasta la semana del 20 de octubre el plazo para verificar si la compañía WOM cumplió el segundo hito del acuerdo que firmó con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para desplegar la red de telefonía celular 5G.

Lo anterior se enmarca en un acuerdo efectuado en 2025, que concedió a la compañía un nuevo plazo, ya que inicialmente debían terminar de implementar el proyecto 5G en octubre de 2023. Según el nuevo calendario, WOM debía acreditar el 90% del proyecto técnico a más tardar el 30 de septiembre de 2026, pero ahora se les concedió un mes más.

Según dijo la parlamentaria, la decisión de extender la verificación “exige ser debidamente fundada, en resguardo de la igualdad de trato, de la seriedad de los compromisos adquiridos con el Estado y de la confianza de la ciudadanía en la capacidad fiscalizadora de sus instituciones”.

En el caso de la Región de Tarapacá, el oficio que envió a la Subtel detalla que allí el Estado definió seis localidades obligatorias dentro del proyecto 5G, que se adjudicaron a WOM: Calatambo, en Camiña; Parajaya, en Colchane; Cultane y Corsa, en Huara; Altos de Playa Blanca, en Iquique; y Quipisca, en Pozo Almonte.

Todas debían estar operativas a más tardar el 7 de abril de 2023. Sin embargo, según el Informe de Estado de Avance de Proyectos de la propia Subtel del tercer trimestre de 2025, ninguna tenía obras recibidas ni había iniciado servicio. Se trata, dijo la senadora, de zonas que se priorizaron justamente por no tener cobertura, y que esta licitación era la vía comprometida para conectarlas.

Entre otros antecedentes, Astudillo pidió conocer qué norma legal, reglamentaria o contractual permitió a Subtel extender la verificación más allá del 30 de septiembre, y qué acto administrativo formalizó esa decisión. Además, consulta por qué se tramitaron las solicitudes de recepción de obras que WOM presentó fuera de plazo. El 11 de septiembre, Subtel había ordenado a la empresa ingresarlas a más tardar el 22 de ese mes, pero algunas llegaron en los últimos días de septiembre, según indica la congresista.