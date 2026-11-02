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Más de 650 invitados se reunieron en la Cena Anual 2026 de la Cámara Española de Comercio en Chile Tendencias Cedida

Más de 650 invitados se reunieron en la Cena Anual 2026 de la Cámara Española de Comercio en Chile

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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Autoridades, diplomáticos, parlamentarios y representantes del mundo empresarial chileno-español participaron en la tradicional velada realizada en CentroParque. La celebración, enmarcada en los 107 años de la Cámara, reunió a destacados invitados y contó con el apoyo de Acciona y Sacyr.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Cámara Oficial Española de Comercio en Chile celebró su Cena Anual 2026 en CentroParque, con más de 650 asistentes del mundo público, diplomático y empresarial. Encabezada por su presidente, Miguel A. García Moreno, la velada contó con la presencia de ministros, parlamentarios y representantes de la Embajada de España. La jornada conmemoró los 107 años de la institución y destacó los vínculos comerciales y de colaboración entre ambos países.
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Con más de 650 invitados y una amplia convocatoria de autoridades, diplomáticos y representantes del mundo empresarial, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile celebró su tradicional Cena Anual 2026 en CentroParque, Santiago.

La velada reunió a destacadas figuras del ámbito público y privado, socios de la institución, dirigentes gremiales y directores de medios de comunicación, en una noche dedicada a fortalecer los vínculos entre Chile y España.

El encuentro se realizó en el marco de los 107 años de trayectoria de la Cámara, institución que ha impulsado espacios de colaboración, inversión y diálogo entre ambos países.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, Miguel A. García Moreno, quien dio la bienvenida a los asistentes y solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Toledo, como muestra de solidaridad con sus familias y el pueblo español.

Entre las autoridades que participaron estuvieron el ministro consejero de la Embajada de España en Chile, Luis Mateos; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri; y el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

Durante sus intervenciones, destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral, fomentar la inversión y generar nuevas oportunidades de colaboración entre las empresas y las instituciones públicas.

La cita también contó con la presencia del biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y de la ministra de Energía, Ximena Rincón, además de congresistas, representantes de organizaciones gremiales, ejecutivos de empresas e invitados especiales.

En un ambiente de encuentro y camaradería, la Cena Anual volvió a congregar a la comunidad empresarial chileno-española y a representantes de distintos sectores que mantienen vínculos con la institución.

La Cámara agradeció especialmente a Acciona, patrocinador principal de esta edición, y a Sacyr, socio estratégico, así como a las empresas auspiciadoras que contribuyeron a la realización de la jornada.

Con esta nueva edición, la institución celebró sus 107 años de historia junto a socios, autoridades y representantes del mundo empresarial, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Chile y España.

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