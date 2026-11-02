Más de 650 invitados se reunieron en la Cena Anual 2026 de la Cámara Española de Comercio en Chile

Con más de 650 invitados y una amplia convocatoria de autoridades, diplomáticos y representantes del mundo empresarial, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile celebró su tradicional Cena Anual 2026 en CentroParque, Santiago.

La velada reunió a destacadas figuras del ámbito público y privado, socios de la institución, dirigentes gremiales y directores de medios de comunicación, en una noche dedicada a fortalecer los vínculos entre Chile y España.

El encuentro se realizó en el marco de los 107 años de trayectoria de la Cámara, institución que ha impulsado espacios de colaboración, inversión y diálogo entre ambos países.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, Miguel A. García Moreno, quien dio la bienvenida a los asistentes y solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario ocurrido en Toledo, como muestra de solidaridad con sus familias y el pueblo español.

Entre las autoridades que participaron estuvieron el ministro consejero de la Embajada de España en Chile, Luis Mateos; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri; y el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

Durante sus intervenciones, destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral, fomentar la inversión y generar nuevas oportunidades de colaboración entre las empresas y las instituciones públicas.

La cita también contó con la presencia del biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y de la ministra de Energía, Ximena Rincón, además de congresistas, representantes de organizaciones gremiales, ejecutivos de empresas e invitados especiales.

En un ambiente de encuentro y camaradería, la Cena Anual volvió a congregar a la comunidad empresarial chileno-española y a representantes de distintos sectores que mantienen vínculos con la institución.

La Cámara agradeció especialmente a Acciona, patrocinador principal de esta edición, y a Sacyr, socio estratégico, así como a las empresas auspiciadoras que contribuyeron a la realización de la jornada.

Con esta nueva edición, la institución celebró sus 107 años de historia junto a socios, autoridades y representantes del mundo empresarial, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Chile y España.

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