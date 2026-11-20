Grand Theft Auto VI generó unos 2.360 millones de dólares en ingresos estimados hasta el jueves por la noche (día de su lanzamiento) al vender más de 24 millones de unidades, según la plataforma de análisis de datos SensorTower. El 75 % de las unidades vendidas corresponde a la versión para PlayStation y el 25 % a la de Xbox, de acuerdo con la firma.

La red global Cloudflare apuntó en X que las consultas para localizar los servidores de descarga de PlayStation en Estados Unidos alrededor de la medianoche del jueves, día del lanzamiento de GTA VI, alcanzaron un pico 11,2 veces mayor que su nivel habitual.

The Internet is moving, no cheat code needed! 👾😤 #GTAVI launch in #Australia shows an 11.3x increase in DNS requests to Rockstar online service domains at midnight local time, two hours after launch in New Zealand. Stay tuned on Cloudflare Radar to see which country increases the most after launch 👀 — Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) November 18, 2026

Wedbush Securities previó el martes que el GTA VI alcanzará los tres mil millones de dólares en ingresos y superará los 30 millones de unidades vendidas para finales de año.

Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games (editora de GTA), aún no divulgó cifras oficiales de ventas, pero anticipó que las reservas del videojuego estaban superando “con creces” sus expectativas iniciales: sería casi el triple de lo que vendió su anterior entrega, GTA V, en su estreno, con US$800 millones.

La saga, que comenzó en 1997, ha vendido más de 475 millones de unidades en todo el mundo, mientras que GTA V, acumula cerca de 235 millones de copias, según datos de la compañía.

Rockstar Games celebrará este sábado en Miami “Grand Theft Auto VI: The Festival”, evento que girará en torno a la música usada en el juego y que contará con algunos de los artistas que forman parte de la banda sonora del juego, como Cardi B, Travis Scott o los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso.