La Semana Política: Javiera Arce y Teresa Zañartu sobre carrera presidencial, encuestas y más

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, analistas y encuestas concuerdan en que la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), lograría llegar al balotaje de diciembre. Sin embargo, donde también existe consenso es en lo improbable que logre hacerse con la presidencia.

Por la vereda del frente, y en lo que se resolverá como una primaria pendiente, José Antonio Kast (Republicanos) lidera hace varias semanas los sondeos, perfilándolo como, si no el vencedor de la primera vuelta, si la opción favorita para la segunda. Pero también llega el líder republicano con problemas a noviembre: sus contendientes directos, Evelyn Matthei (UDI) y Johannes Kaiser (PNL), llevan las últimas semanas estabilizando sus números en las encuestas. En el caso del Nacional Libertario, incluso recuperando votos a costa de Kast.

Hoy en La Semana Política, conversamos sobre el estado de la carrera presidencial y las diferentes estrategias de campaña junto a la abogada e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, y la cientista política e integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce.