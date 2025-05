Vuelos piratas vip: los viajes sin permiso en helipuerto clausurado por Max Luksic

Un total de 15 vuelos en helicópteros fueron realizados por distintas empresas y operadores, que despegaron o aterrizaron en el Helipuerto Santiago, luego que el recinto fuera clausurado por el nuevo alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic Lederer, el 23 de enero de este año. Esto, después que se comprobara que el establecimiento no contaba con patente municipal ni permiso de recepción final de obras, entre otras irregularidades.

Las dependencias cerradas a la empresa Helipuerto de Santiago SpA, perteneciente a los exministros del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno y Félix de Vicente, junto al empresario Juan Riesco, han sido utilizadas históricamente por reconocidos empresarios y ejecutivos de Sanhattan, como Carlos Cardoen, Raimundo “Paila” Valenzuela, Alejandro Ergas e incluso familiares del actual alcalde, como su tía Paola Luksic y su esposo Óscar Lería.

Al menos ocho aeronaves que realizaron operaciones en el helipuerto después de la clausura, según información obtenida vía Ley de Transparencia por el medio El Pincoyazo, registraron sus planes de vuelo en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quedando identificadas sus patentes, el modelo de la aeronave, su propietario, los sitios de origen y destino, y el tipo de vuelo que realizaron.

Entre los días 24 y 30 de enero, los primeros seis días después de la clausura de Helipuerto Santiago, ocho helicópteros pertenecientes a dos bancos, una constructora, una empresa agrícola, tres operadores aéreos y un propietario particular, realizaron faenas de despegue, aterrizaje y sobrevuelo, luego de decretarse el cierre del hangar y las oficinas del recinto ubicado en avenida El Salto N° 5300.

En caso de vulneración de la medida establecida, a través de roturas de sellos o prestación de servicios acordes al giro, el municipio consignó en uno de sus dictámenes que estaba facultado para denunciar a los tribunales competentes, de acuerdo con la Ley 3.063 sobre rentas municipales. Dicha situación, sin embargo, no se habría producido, según contestó la propia Municipalidad de Huechuraba a El Mostrador, pues no se comprobó “la rotura de sellos o el ejercicio de una actividad comercial”.

Respecto a los vuelos sin autorización, el municipio liderado por el hijo de Andrónico Luksic señaló que no poseen “conocimiento de eventuales operaciones de aeronaves” y que la fiscalización de estas corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil, organismo que fue oficiado del cierre de helipuerto en el mes de enero por la propia municipalidad.

Lo paradójico es que el organismo de fiscalización aérea recibió los reportes de vuelo cuando el helipuerto se encontraba cerrado y estos quedaron registrados en los informes proporcionados vía Transparencia por la misma entidad. La Unidad de Investigación de El Mostrador intentó aclarar esta inconsistencia, pero hasta el cierre de esta edición la DGAC no respondió a los requerimientos.

Dueños y operadores

Si bien el municipio desconoce la existencia de vuelos desde o hacia el Helipuerto Santiago, la DGAC sí posee registros de los planes de vuelo en el periodo posterior a la clausura del recinto aeronáutico. El primero de ellos fue registrado por la empresa Servicios Aéreos Helixcópters SpA, empresa perteneciente a Eduardo Peña, Sebastián Santander, Álex Wiesner y el actor Cristián de la Fuente, el día 24 de enero de este año.

Aunque en dicha jornada se había levantado la restricción para atender emergencias por incendios forestales, autorizando el aterrizaje de solo dos helicópteros de la Conaf, una aeronave de Helixcopters –empresa que cobra casi medio millón de pesos por sobrevolar la ruta del vino en Santa Cruz– arribó al helipuerto a las 11:26 horas.

Consultado por esta situación, Álex Wiesner, dueño de la cadena de gimnasios Energy Fitness y socio de la empresa, señaló que ese día venía llegando de Villarrica y que nadie le avisó que el helipuerto estaba clausurado. “Aterricé como siempre, pero me encuentro que no había nadie y que la puerta principal estaba cerrada con candado. Cuando estaba en la loza, me llama el gerente y me dice que tenía que irme porque estaba cerrado. Fue súper penca, incluso estoy negociando para que me compensen, porque me dejaron una semana sin auto. Tienen la cagá con los clientes”, confesó el piloto sobre la empresa de los exministros de Piñera.

El 27 de enero de este año, la Municipalidad de Huechuraba ordenó por segunda vez un alzamiento parcial de clausura, esta vez autorizando el retiro de 24 mil litros de combustible, 9 vehículos y 11 helicópteros que se encontraban al interior del helipuerto, detallando las patentes de las respectivas aeronaves que podían ser retiradas del recinto en un plazo de 10 horas.

En este punto existe una serie de ambigüedades, pues el municipio no respondió a este medio desde qué hora se empezó a ejecutar el proceso de traslado de aeronaves y vehículos, información necesaria para comprobar si las maniobras se realizaron en concordancia con los registros de vuelo proporcionados por la DGAC. Desde Helipuerto Santiago, a través de su gerente Francisco Fluxá, aseguraron que las faenas de retiro de aeronaves se habrían realizado el día 28 de enero de este año.

De ser esto último efectivo, un día antes, el 27 de enero, nuevamente una aeronave de la empresa Helixcopters se habría apostado sin autorización en el recinto a las 12:15 horas. Tres horas más tarde, otro helicóptero, de Servicios Aéreos Cóndor SpA, aterrizó en el helipuerto en al menos tres oportunidades.

Pese a que el registro proporcionado por la DGAC así lo indica, el dueño de esta última aeronave, Sebastián Díaz Santelices, gerente de soporte y tecnología de la gestora de créditos ACFIN, aseguró a El Mostrador que la información sería incorrecta, pues “nosotros operamos en Chicureo”.

De esto modo, el día que supuestamente se autorizó a los clientes para retirar sus helicópteros y vehículos, seis operadores acudieron al recinto a recuperar sus aeronaves, entre las 14:41 y las 16:52 horas del 28 de enero, maniobras que quedaron registradas en la bitácora de la DGAC.

La información proporcionada por el organismo estatal demostró que cinco de estos helicópteros figuraban realmente en el listado autorizado por el dictamen municipal: Constructora Tricam, de Alberto Piwonka; Agrícola Seminario, de Patricio Jiménez Seminario; y otras dos aeronaves operadas por Servicios y Arriendos Rotortec, de Alfredo Moreno, Félix de Vicente y otros socios.

El documento de la DGAC demostró, sin embargo, que otro helicóptero de la empresa de los exministros de Piñera aterrizó ese mismo día en el helipuerto, sin contar con la autorización correspondiente para el retiro de aeronaves.

Consultado sobre esta situación el gerente de Helipuerto Santiago, Francisco Fluxá, aseguró a El Mostrador que lo que había clausurado el municipio eran el hangar y otras dependencias, pero que la pista estaba regulada por la DGAC y que el día del retiro de los helicópteros “estaba abierta”. O sea, que las oficinas estaban clausuradas, pero no la pista de aterrizaje.

Para los vecinos que denunciaron las operaciones ilegales del helipuerto desde el año 2021 y a quienes la Corte Suprema les dio la razón el pasado 22 de abril, el municipio debe aclarar si todos estos vuelos fueron autorizados.

“Algunas patentes y fechas de vuelos registrados en la DGAC no coinciden con los autorizados en el levantamiento de la clausura municipal y, si esto fue así, debieran ser sancionados. Si se sanciona a quien vende comida en la calle sin permiso municipal, ¿por qué no hacerlo con quien usa su helicóptero sin autorización con fines privados y que solo genera ruidos molestos a la población?”, dice Maximiliano Bazán, dirigente vecinal y parte de la causa que obligó al helipuerto a cerrar sus actividades para siempre.

“En vez de generar ruidos molestos, esos terrenos podrían destinarse a otros usos, como construir vivienda social, áreas verdes o un nuevo consultorio, que son las verdaderas necesidades que tiene la comuna”, agrega el dirigente.