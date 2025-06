El viaje fantasma de Cathy Barriga a finiquitar millonario contrato con empresa coreana

En diversos medios de comunicación se anunció el viaje de Cathy Barriga a Corea del Sur, en junio de 2017, como parte de una de sus promesas de campaña. Una instancia donde la alcaldesa firmaría un convenio que buscaba eliminar de una vez por todas el molesto sarro del agua potable de la comuna, administrada por la sanitaria municipal Smapa.

Sobre el viaje se informó que el acuerdo sería con la empresa coreana estatal K-Water, que no tendría ningún costo para la municipalidad, que la alcaldesa no recibiría viático y que ella misma costearía los gastos de traslado de uno de sus hijos. Además, el programa contemplaba una visita al centro de inundación del río Han, las plantas de análisis de calidad del agua de la empresa anfitriona y la participación en un seminario internacional sobre recursos hídricos.

Las negociaciones entonces parecían bien encaminadas, hasta que la sagacidad de un vecino de Maipú hizo tambalear el negocio. El 28 de junio de ese mismo año, este interpuso una denuncia en Contraloría exigiendo que se pronunciara sobre el financiamiento del traslado de la delegación, el permiso del concejo municipal para que se ausentaran del país y los detalles de la firma del bullado convenio con la empresa K-Water.

Tres meses más tarde, el órgano contralor emitió el informe final, el que confirmó las sospechas del ciudadano –cuyo nombre omitiremos para proteger su identidad–, confirmando que el viaje había sido motivado por un “interés particular”, que no se celebró ningún contrato, que la delegación fue invitada por el Gobierno coreano y que nunca existió autorización del concejo municipal para viajar.

Pese a los reparos de Contraloría y las suspicacias sobre un viaje sin fundamentos claros, las negociaciones siguieron avanzando. En noviembre de 2017, Cathy Barriga envió una carta de compromiso al presidente de K-Water, Lee Hak Soo, anunciando que su gestión tenía “como meta el poder desarrollar mejoras considerables en la calidad del agua, por lo que es de suma importancia poder generar alianzas con empresas como la que usted representa”, dice el texto enviado por correo electrónico.

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a una serie de documentos que permiten reconstruir las negociaciones del municipio con la estatal coreana, las millonarias cifras contempladas para desarrollar el proyecto y el fracaso final de una iniciativa colmada de inconsistencias y falta de transparencia.

Millonaria consultoría

Las incongruencias del viaje de Cathy Barriga a Corea del Sur también despertaron suspicacias en el concejal Gonzalo Ponce, quien solicitó información detallada a la Secretaría Municipal al respecto, respondiéndosele –a través de un memorándum– que no existía ningún proyecto vinculado al tratamiento de aguas en la comuna.

En ese mismo periodo, sin embargo, la entonces alcaldesa tenía en su correo electrónico no solo la carta de compromiso con K-Water, sino también un contrato de servicio de consultoría para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la comuna, enviado el 2 de abril de 2018 por la empresa coreana.

La consultoría –según el documento– era por un valor de US$ 500.000 y estaba desglosada en un plan de siete etapas, que incluía recopilación de datos, diagnósticos y hasta viajes de capacitación a Corea del Sur, más una tabla de gastos cuya sumatoria llegaba al medio millón de dólares, unos 365 millones de pesos de la época, cerca de 500 millones de pesos al cambio de hoy.

Luis Japaz, el coordinador general del municipio y hombre de confianza de Barriga, reconoce en su declaración judicial que tuvieron múltiples reuniones con la empresa coreana y “que el presupuesto que nos decían era bastante mayor, además de que debía pasar por el concejo municipal”.

También aseveró que “viajó un grupo de 5 personas, entre los cuales había una que iba a cuidar también a su hijo (de Cathy Barriga)”, agrega, refiriéndose a Vania Vicencio, estrecha colaboradora de la alcaldesa, que trabajó también como instructora de zumba en el municipio.

“Un contrato por una consultoría de 500 mil dólares no es poco y tampoco es algo que puedes justificar afuera. Para contratar una consultoría o alguna otra cosa se necesita subir al portal de Compras Públicas. Además, como alcalde no tienes facultades para sentarte con una empresa en representación del municipio y cerrar un contrato, sin permiso del concejo. Eso es completamente ilegal, no es transparente”, dice un extrabajador de la municipalidad que conoce la dinámica.

Aunque finalmente el contrato no se firmó, hay indicios de que igualmente se entregaron productos.

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a un mail que envió un ejecutivo de K-Water a Barriga, donde le solicita una reunión y le comunica que planea viajar a Chile a mediados de marzo de ese mismo año. “Nos gustaría no solo explicar el informe de calidad de agua que hicimos, sino también discutir proyectos de agua con la mejor sugerencia que K-Water puede hacer para la ciudad (sic) de Maipú”, escribieron.

Quienes conocen la interna de las negociaciones, consultados por este medio, aseguran que efectivamente existió un informe que era conocido por los trabajadores de Smapa, pero al que solo tuvo acceso un selecto grupo de autoridades –casi el mismo grupo que viajó a Corea del Sur– y que incluía a la propia Cathy Barriga, la directora de la sanitaria comunal Mónica Lohmayer y el coordinador general Luis Japaz, entre otros. Respecto de una eventual transacción económica por el servicio entregado por K-Water, el municipio de Maipú respondió que, hasta el cierre de esta edición, no encontró la información requerida.

Para el actual concejal Bladymir Muñoz, el viaje realizado a Corea “refleja una gestión más enfocada en el espectáculo que en ofrecer soluciones reales. Se prometió agua sin sarro, pero lo que recibimos fue solo humo. Mientras Maipú lidiaba con problemas serios en su sistema de agua, se desviaban recursos y se presentaban fracasos como si fueran grandes logros. Hoy, estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad”, subraya.

El Mostrador se comunicó con fuentes judiciales cercanas a Cathy Barriga, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.