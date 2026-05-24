Las huellas de la mafia italiano-americana en el mayor envío de cocaína desde Chile a EEUU

Dos semanas atrás, el último de los tres sujetos imputados en un plan destinado a sobornar a un jurado, en el caso relativo al mayor decomiso de cocaína interceptado en EEUU (droga enviada desde Chile), terminó declarándose culpable y pidiendo una rebaja de la posible pena que recibirá, dejando de paso en evidencia la implicancia del la mafia ítalo-americana en el caso, en el cual los principales implicados pertenecen a la mafia albanesa.

Como ha informado El Mostrador, en 2019 la DEA (Agencia antidrogas de Estados Unidos) decomisó 18 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encontraban en las bodegas del buque MSC Gayane, que había zarpado desde Coronel, en Chile.

El exboxeador de Montenegro Goran Gogic es sindicado como el líder del grupo narco y, además del envío del Gayane, se le acusa como el cerebro de un envío previo, por casi 1.5 toneladas de la misma droga, a bordo del MSC Carlota, que había zarpado desde San Antonio y fue allanado en el puerto de Nueva York, y de otra media tonelada hallada en el MSC Desiré, también incautado en Filadelfia, aunque este había levado anclas desde Barranquilla (Colombia).

Gogic, vinculado a la mafia albanesa, fue detenido el 30 de octubre de 2022 en el aeropuerto de Miami por parte de agentes de Homeland Security y de Aduanas, quienes constataron que el montenegrino no solo habla inglés, sino también perfecto español. Luego de que se le comunicaran los cargos, lo único que dijo fue “yo no soy un tipo grande”, apuntando a que había gente más importante que él y añadiendo que estaba dispuesto a cooperar si lo dejaban regresar a Alemania, donde residía desde hace varios y donde también desarrolló buena parte de su carrera como boxeador.

Obviamente ello no fue aceptado y tanto el detenido como su iphone, que fue incautado en el acto, fueron enviados a Nueva York. El celular fue justamente uno de los motivos de la dilación del caso, debido a que la DEA encontró en este dos cuentas de Sky ECC (una polémica aplicación de mensajería que era solo usada por criminales), pero debido a que una buena parte de los antecedentes que se usaron para determinar quién era Gogic provenían de una investigación realizada en Francia y Bélgica en 2021, justamente en contra de las redes de Sky ECC, el abogado del exdeportista comenzó a alegar que la prueba obtenida en Europa era ilegal, lo mismo que el contenido del celular.

Dicho abogado es Joseph Corozzo Jr., sobrino de unos los máximos líderes históricos de la familia Gambino (una de las cinco familias mafiosas de origen italiano en Nueva York). Cabe indicar que las mafias italianas y albanesas son, hoy por hoy, las principales controladoras del tráfico de coca a nivel mundial.

El método tradicional

Como la estrategia legal no funcionó, la mafia ítalo-americana intentó utilizar sus métodos más tradicionales para salvar a Gogic, por lo que en noviembre del año pasado, luego de que se eligiera el jurado para el juicio que este debería enfrentar a fines de ese año, tres sujetos se acercaron al “jurado 1”, como se identifica a la víctima en los documentos judiciales, a la cual interceptaron en Staten Island, en Nueva York y le ofrecieron 100 mil dólares en efectivo (unos 90 millones de pesos) por votar a favor de la inocencia de Gogic, una vez terminado el juicio.

Se trata de Afrim Kupa, un albanés de 53 años, domiciliado en Staten Island; del kosovar Valmir Krasniqi, de 35, y de Mustafá Fteja, de 54, también albanés. Al menos los dos primeros son miembros activos de la mafia albanesa y Kupa a su vez está asociado con la familia Gambino, de acuerdo con NBC, a la cual provee de drogas. Ha cumplido varias sentencias por narcotráfico y, además, por asaltos a bancos.

Al ser detenidos se encontró en poder de ellos toda la información respecto de la identidad y domicilio del jurado (antecedentes supuestamente secretos), así como una fotografía de la víctima.

Debido a que enfrentan una pena que puede llegar a los 20 años, por obstrucción a la justicia, en febrero y marzo pasados Fteja y Krasniqi aceptaron su responsabilidad y pidieron clemencia. Ahora, en mayo, lo hizo Kupa. Ante ello, el fiscal del distrito este de Nueva York, Joseph Nocella, dijo que “estos acusados admitieron haber obstruido la justicia en Brooklyn al intentar sobornar a un jurado, lo que es un golpe al corazón del sistema legal”.

En paralelo, el juicio contra Gogic sigue suspendido, a la espera de que se implementen medidas más estrictas para mantener el anonimato y la seguridad de los jurados.

Cabe indicar que de acuerdo con la investigación realizada en contra de Gogic y en función de los testimonios entregados por los tripulantes del Gayane, el barco fue cargado con la cocaína después de zarpar, por medio de lanchas rápidas que se aproximaban a este y entregaban la cocaína.

Además, existen investigaciones por envíos de droga organizados por Gogic incautados en Perú, Panamá y los Países Bajos.

Cabe recordar que en una reciente entrevista con este medio, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que solo en 2024, en distintos puertos europeos, fueron incautadas 4.5 toneladas de cocaína despachadas desde puertos de esa región, lo que da cuenta de que pese a lo ocurrido en 2019 con el Gayane, Chile sigue siendo utilizado como un lugar de envío de drogas de alta pureza a otros mercados.

Los Gambino

La familia Gambino llegó a ser la organización criminal más grande y poderosa de Estados Unidos en los años ’70 y ’80, pero perdió posicionamiento después del encarcelamiento de su líder, John Gotti, en 1990, luego de tres juicios previos en los cuales fue absuelto justamente gracias a la intimidación y/o soborno de los jurados. Fue finalmente condenado por cinco homicidios y una serie de otros delitos, y condenado a cadena perpetua. Murió de cáncer en 2002.

Actualmente, los Gambino mantienen un perfil más bajo que en la época de Gotti (un sujeto locuaz, que incluso daba declaraciones a la prensa), al igual que las demás familias: Los Genovese, los Lucchese, los Bonanno y los Colombo, pero .