Sexualidad bajo la lupa de la ciencia

¡Buenas tardes, habitantes de este Universo Paralelo! Este número está dedicado a la ciencia de la sexualidad humana. Mirarla desde la biología, desde la teoría de la evolución, nos da muchas pistas sobre la naturaleza humana, sus luces y sus sombras.

Pero hablando de sombras, la contingencia me obliga a desviarme del tema. Esta semana hemos sido testigos de la destitución de una senadora. No voy a opinar aquí de política, ya habrán escuchado muchas opiniones. Solo quiero constatar un hecho importante, que ejemplifica muy bien cómo los sesgos pueden obnubilar la mirada científica del mundo. Esto es que, cuando escuchamos en los medios a algún político opinando sobre esta destitución, no habrá novedad. El partido al que pertenece nos revelará su opinión antes incluso de que abra la boca.

En el fútbol esto es mucho más pronunciado. Si en un clásico se cobra un penal a favor de Colo-Colo y les preguntamos su opinión a los hinchas, los de la Universidad de Chile dirán, en su mayoría, que fue un error arbitral. Los de Colo-Colo, que la infracción fue clarísima.

En el deporte esto se acepta. Es un juego. Pero de todos modos no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que, ante una misma observación, con nuestros propios ojos, distintas personas lleguen a conclusiones tan opuestas. Más aún, que correlacionen tan perfectamente con sus deseos.

En ciencia esto es un problema. En ocasiones, cuando los resultados científicos van en contra de nuestros deseos, situaciones así pueden darse, consciente o inconscientemente. Es parte del trabajo de un científico el estar atento a esta posibilidad y hacer lo posible por evitar realizar afirmaciones erróneas basadas en sesgos.

La política no es ciencia, pero tampoco es un juego. La democracia moderna nació de la mano con la ciencia moderna, en la Ilustración, y siempre han caminado de la mano. La honestidad intelectual en la administración del Estado es, por lo tanto, crucial para construir una sociedad con una mirada científica. Debemos exigir a nuestros políticos que sus sesgos no nublen su juicio. Que sus observaciones sean independientes de sus deseos.

Pero ya sé, quieren ir a lo prometido, un tema siempre de moda: la sexualidad. Este es otro terreno fértil para la reflexión científica. Pero también uno particularmente lleno de sesgos. En esta edición proponemos observarla desde múltiples ángulos: el biológico, evolutivo, antropológico, médico y psicológico.

Contribuyen en este número:

Álvaro Martínez Moro , embriólogo, máster en Genética Médica y en Reproducción Humana y director del laboratorio de reproducción asistida Vida Fertility, España.

, embriólogo, máster en Genética Médica y en Reproducción Humana y director del laboratorio de reproducción asistida Vida Fertility, España. Claudia Reyes San Martín , investigadora postdoctoral de Eindhoven University of Technology y del University Medical Center Groningen, Países Bajos, y asesora científica de “Micromundo”.

, investigadora postdoctoral de Eindhoven University of Technology y del University Medical Center Groningen, Países Bajos, y asesora científica de “Micromundo”. Fernando Valiente Echeverría, doctor en Microbiología, subdirector del Centro de Investigación Integral en VIH/SIDA y académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

También contamos con la participación de dos conocidos de la casa: el antropólogo social Francisco Crespo y la periodista Francisca Munita.

Ojalá disfruten de esta sensual edición.

1

LA BIOLOGÍA DEL DESEO: LO QUE LA OVULACIÓN REVELA

Por Álvaro Martínez Moro

Embriólogo, Máster en Genética Médica y en Reproducción Humana

La expresión “la primavera la sangre altera” alude al fenómeno de cambios asociados a la estación: más luz, aumento de temperatura, floración, etc., lo que impacta directamente en nuestras hormonas y neurotransmisores. Del mismo modo, la ovulación –proceso en que un óvulo es liberado para ser fecundado– produce una serie de cambios hormonales que, más allá del ámbito reproductivo, tienen efectos visibles e inconscientes en el cuerpo y comportamiento de la mujer.

Durante la ovulación, se generan variaciones hormonales que modifican el fenotipo femenino, influyendo tanto en la percepción externa como en la autopercepción. Por ejemplo, por la capacidad de percibir diferentesferomonas, los hombres tienden a encontrar más atractivas a sus parejas durante esta fase en comparación con la fase lútea o cuando estas toman anticonceptivos hormonales.

Curiosamente, aunque los varones perciben ese cambio, las mujeres no sienten una diferencia en su propio atractivo. En contraste, ellas tienden a encontrar más atractivos a hombres con rasgos faciales más marcadamente masculinos durante este periodo. Además, los hombres que notan más atractivos en sus parejas también se autoperciben como más atractivos.

Desde una perspectiva evolutiva, esto se explica por la necesidad biológica de ambos sexos de atraer a su pareja durante el periodo más fértil del ciclo.

La ovulación genera cambios físicos en la mujer sutiles pero significativos: mejora la luminosidad y elasticidad de la piel, aumentando la percepción de salud y fertilidad; se produce midriasis (dilatación de pupilas), señal asociada con atracción y receptividad;y se modifican aspectos como la simetría facial, el tono de voz y el lenguaje corporal.

El aumento de estrógenos durante la ovulación es clave en estos cambios. Este incremento hormonal mejora la textura y brillo de la piel, lo que ha demostrado tener mayor impacto en la percepción de atractivo que la simetría facial. A nivel conductual, algunas mujeres presentan un caminar más coordinado y un balanceo de caderas más notorio, relacionado con señales ancestrales de cortejo y fertilidad, presentes desde las pinturas rupestres hasta representaciones de diosas como Afrodita, Venus o Tueris.

Asimismo, el tono de vozse vuelve más melódico y agudo, algo que también se asocia con la fertilidad. Aunque muchos de estos cambios son sutiles, son detectados a nivel inconsciente por quienes las rodean, en especial por los hombres.

Así como la luz influye en la reproducción de animales salvajes, desencadenando conductas en primavera, la ovulación puede entenderse como una “primavera a pequeña escala”, en la que los humanos vemos “alterada nuestra sangre”. Este comportamiento innato y biológico nos recuerda que, pese a nuestra capacidad de razonar y sentir de manera compleja, no estamos tan lejos del resto de los animales.

2

SELECCIÓN SEXUAL: LA EXTRAÑA FUERZA EVOLUTIVA QUE IMPULSA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES

Por Francisco Crespo

Antropólogo social

“Selección sexual” es la competencia por aparearse. Esto, para Darwin, generaría rasgos “sexuales secundarios” y explicaría las diferencias entre machos y hembras. La antropóloga Sarah Blaffer Hrdy expande el concepto, demostrando que existe competencia entre las hembras primates por el acceso a los machos.

Lo interesante de la selección sexual es que produce cooperación; incluso a costa del potencial individual de apareamiento.

El trabajo de Díaz-Muñoz y colegas (2013) tipifica este comportamiento en animales como: coaliciones para demostraciones (machos bailan en conjunto, por ejemplo), coaliciones para conflictos (machos luchan entre grupos), poliandria cooperativa (varios machos se aparean con la misma hembra y cooperan en la crianza), crianza cooperativa (machos cooperan en la crianza, sin aparearse) y tolerancia (los machos comparten el acceso a una hembra sin conflicto). Entre las razones se listan la escasez de recursos, los climas adversos y los altos costos de crianza.

Esta cooperación es de especial interés para comprender la conformación de sociedades humanas, el esfuerzo cooperativo más grande, complejo y duradero del reino animal. Para Claude Lévi-Strauss, si la cultura era el intercambio de símbolos y la economía el intercambio de bienes, las sociedades eran la consecuencia del intercambio de mujeres.

Plantea que las reglas del parentesco nacen del tabú del incesto. Esto obliga a los grupos a intercambiar mujeres en un acto que suele ignorar la voluntad de las mismas. Estos “matrimonios forzados” y/o “arreglados” son la base de la “alianza”, herramienta central de la cooperación.

Françoise Héritier buscó analizar en detalle este intercambio. Se planteó la pregunta más simple: “¿Por qué las mujeres eran las intercambiadas?”, concluyendo que esto era consecuencia de la subordinación de la mujer en el orden simbólico y que dicha subordinación tenía que ver con asegurar el poder biológico de reproducción. En palabras más simples: controlar la descendencia.

Naturalmente, la práctica de casamiento arreglado y/o forzado se ha disuelto en una buena parte de las sociedades occidentales (aunque aún existe) y no confiamos solo en el parentesco para establecer cooperaciones. Pero es esta “estructura de parentesco” la que da origen a la política y los sistemas modernos de cooperación.

Trabajos como los de Tognetti y colegas (2012) o, más recientemente, Aung y colegas (2024), siguen explorando cómo la selección sexual juega un rol tanto en la cooperación como la competencia en seres humanos. Esta misteriosa fuerza paralela a la selección natural y la deriva genética que ha dado forma a la evolución.

3

EL CUESTIONARIO: FERNANDO VALIENTE ECHEVERRÍA

Cada semana hacemos las mismas cuatro preguntas a una persona dedicada a la ciencia. En esta edición entrevistamos a Fernando Valiente Echeverría, doctor en Microbiología, subdirector del Centro de Investigación Integral en VIH/SIDA y académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

-¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?

-A los 7 meses de edad tuve sarcoma de Ewing, tumor óseo que resultó en la desarticulación de cadera. Por esto, pasé muchos años de mi infancia viviendo entre hospitales. Este evento desencadenó cientos de preguntas: ¿Por qué a mí? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde “nace” el cáncer?

El camino para responder estas preguntas me empujó a dedicarme a la ciencia. Hoy, como virólogo, trato de entender el fascinante mundo de los microorganismos “invisibles”.

-¿Cuál es la obra científica que más influyó en tu actividad?

-Es difícil elegir una sola obra. Los trabajos de Dmitri Ivanovski y Martinus Beijerinck a fines del 1800, que demostraron que un agente filtrable podía causar una enfermedad y replicarse en un nuevo hospedero, o los trabajos de Edward Jenner y Louis Pasteur en el desarrollo de las primeras inmunizaciones contra patógenos, son trabajos icónicos en la historia de la virología. El trabajo de Peyton Rous sobre el descubrimiento del papel que toman los virus (retrovirus) en la transmisión de ciertos tipos de cáncer fue muy importante para el campo de la oncovirología.

-¿Cuál es el problema científico más importante por resolver?

-En la microbiología hay muchas preguntas sin resolver, por ejemplo, ¿cómo predecir, prevenir y responder rápidamente a futuras pandemias virales? Con la amenaza constante de eventos zoonóticos, comprender los factores ecológicos, genéticos y sociales asociados a estos eventos es crucial, pero debemos actuar con rapidez.

-¿Cuál es la pregunta que te desvela como científico y cómo la enfrentas?

-Un microorganismo de 100 nanómetros (1e-7m) acaba de producir una pandemia que logró paralizar sociedades, causar millones de muertes y tener consecuencias económicas y sociales devastadoras a nivel mundial.

Entender cómo se replican estos microorganismos, cómo toman el control de la célula que infectan y cómo poder detener su replicación es fascinante. Este conocimiento acumulado nos permite encontrar nuevos blancos terapéuticos, como antivirales y/o vacunas, pero también nos permite pensar (y actuar) en la “preparación pandémica” que necesitamos cuando un evento de esta magnitud vuelva a suceder.

No podemos olvidarnos de las pandemias actuales como el VIH, que ya ha causado más de 40 millones de muertes y actualmente alrededor de 39 millones de personas están viviendo con él. La terapia antirretroviral ha sido un gran avance, con acceso al 77% de las personas que viven con este virus, pero aún enfrentamos desafíos significativos para lograr una cura definitiva del VIH-1.

4

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Imagen obtenida de la investigación Nanoscale MRI for Selective Labeling and Localized Free Radical Measurements in the Acrosomes of Single Sperm Cells, publicada en ACS Nan.

Por Claudia Reyes San Martín

Investigadora postdoctoral; asesora científica «Micromundo»

LA QUÍMICA DE LA FECUNDACIÓN: RADICALES LIBRES

La imagen de esta semana muestra espermatozoides bajo el microscopio y cómo estos se estudian para comprender su comportamiento y reacciones según los estímulos químicos del ambiente.

Se trata de una visualizaciónpor microscopía confocal de espermatozoides de cerdo incubados con nanodiamantes fluorescentes (FNDs) a una concentración de 1 μg/mL. La imagen confocal muestra filamentos de espermatozoides en color verde, núcleos en color azul y nanodiamantes fluorescentes en rojo adheridos a sus superficies.

Las muestras fueron capturadas utilizando un microscopio confocal Zeiss LSM780, equipado con láseres de 405, 488 y 561 nm, empleando un objetivo 63xW con un tamaño de voxel de 200 × 190 × 190 nm, lo que permite una visualización detallada de las estructuras.

Los nanodiamantes se emplean como sensores de campos magnéticos muy débiles, generados por especies químicas con oxígeno llamados radicales libres dentro de las células.

Lo interesante es que los radicales libres están involucrados en procesos clave para la activación del espermatozoide previo a la fecundación de un óvulo. Por lo tanto, esta imagen representa un paso inicial hacia el uso de sensores cuánticos en entornos biológicos complejos, con el fin de entender cómo estas señales químicas y magnéticas influyen en funciones celulares fundamentales durante los procesos de fecundación.

Este tipo de investigaciones se está aplicando en espermatozoides humanos en estudios clínicos en el University Medical Center Groningen, donde se busca relacionar el estilo de vida y la dieta con la cantidad de radicales libres presentes en el semen. Paralelamente, también se está desarrollando un estudio en células germinales femeninas, con el objetivo de entender si la cantidad de radicales libres podría ser un buen predictor de embarazos exitosos.

Comprender a cabalidad el comportamiento de los espermatozoides ante radicales libres previo a la fecundación es uno de los nuevos enfoques de investigación en la medicina reproductiva humana.

5

BREVES PARALELAS

Por Francisca Munita

Periodista

Instinto, placer y un poco de escándalo evolutivo

En su libro Why is sex fun, Jared Diamond analiza por qué el sexo humano es raro en el mundo animal. Para el autor –un reconocido científico, autor y divulgador estadounidense– estas “rarezas” surgieron por razones evolutivas específicas que favorecieron el éxito humano como especie. ¿Quieres conocerlas?

Tu perro pensaría que eres rarísimo: los humanos tienen sexo cuando no hay ovulación y también cuando hay embarazo. Incluso con visitas en casa. ¡Inconcebible para la mayoría de los mamíferos!

Es que somosde los pocos animales que lo hacemos por placer y no solo para reproducirnos. ¿Otros miembros del club? Bonobos y delfines. ¡Mira tú! Somos una especie “curiosa”, pero no la única.

El sexo recreativo fue clave en nuestra evolución: sin vínculos duraderos (sostenidos en parte por el sexo por placer), criar a bebés humanos –que son hiperdependientes por naturaleza– habría sido casi imposible y nuestra especie no habría llegado ni al Neolítico.

Criar humanos es trabajo en equipo. Aquí el macho no solo aporta esperma y se va. Así que ¡a cambiar pañales y asistir a reuniones de apoderados!

La paternidad activa también favoreció la formación de vínculos estables (¡hola, monogamia!), algo rarísimo en el mundo animal. Esto permitió crear sociedades más cooperativas.

El matrimonio no nació por amor como vemos en una película romántica, sino como un contrato evolutivo práctico para preservar la especie.

Pero en términos evolutivos, los hombres tienen la tentación de irse a sembrar genes por el mundo (sí, siempre tienen una excusa). Quieren variedad (biológicamente hablando, claro).

(biológicamente hablando, claro). Pero instintivamente el hombre se “queda”, porque no puede asegurar ser el responsable de un embarazo y garantizar su propia descendencia. Así que más vale estar cerca… por si acaso.

No tenemos el “harem” de los leones ni el show de los pavos reales, pero sí tenemos algo incluso más raro: acuerdos legales, alianzas familiares… y el brunch del domingo con los suegros.

Hacemos el amor en privado, lo que para otros mamíferos sería incomprensible. ¡Nada de público ni aplausos de la manada!

Y seguimos haciéndolo después de la menopausia, lo que ya es el colmo para cualquier chimpancé: “¿¡Para qué si no puedes tener crías!?”, se preguntarían con una sonrisa burlona. O quizás de envidia.

*Jared Diamond es doctor en Fisiología y biólogo evolutivo, famoso por combinar esas disciplinas con la geografía, la historia y la antropología para explicar grandes preguntas sobre la humanidad.

6

RECOMENDACIONES: CUANDO EL INSTINTO TE LLEVA DIRECTO A LA TRAMPA

Por Francisca Munita

Periodista

En esta sección quiero llevarlos a un terreno más emocional, aunque no menos biológico. Detrás de muchas decisiones afectivas hay impulsos instintivos profundamente arraigados. Y a veces, esos mismos impulsos por vincularnos, por sentirnos amados o seguros, nos juegan en contra. Nos hacen caer en la trampa de ciertos personajes encantadores, seductores y manipuladores: los narcisistas. Esos magníficos estafadores que, con sonrisa encantadora y frases bien ensayadas, seducen, atrapan y luego… destruyen.

Para entender mejor cómo funcionan estas personalidades, quiero recomendarles dos películas donde podrán identificar claramente las tácticas clásicas de estos depredadores emocionales.

La primera es Marriage Story (2019). Puede que no parezca una historia de narcisismo a simple vista, pero si ponen atención en el personaje de Charlie (Adam Driver), verán cómo opera desde el control disfrazado de amor.

Clásicas tácticas como el love bombing, la invalidación emocional y la necesidad constante de tener razón, están ahí, escondidas bajo la imagen del “buen tipo” que solo quiere que la relación funcione (pero a su manera, claro).

La segunda es más intensa: Revolutionary Road (2008). Acá, Frank (Leonardo DiCaprio) es más evidente: necesita validación, controla sin darse cuenta y reacciona con desprecio cuando su pareja (Kate Winslet) busca libertad o cambio. Se ven con claridad estrategias como la triangulación emocional, el descarte afectivo y el control bajo la excusa de protección.

Y si después de verlas tienen ganas de profundizar (o entender lo que vivieron o están viviendo), les recomiendo un libro directo y esclarecedor: Amor Zero de Iñaki Piñuel.

En esta especie de guía, el reconocido psicólogo español desmonta los mitos del “amor ideal” y expone cómo operan la manipulación, el maltrato emocional y la dependencia afectiva.Con un lenguaje accesible, propone el corte total del contacto como única salida real.

El libro empodera a la víctima, mostrándole que no está sola ni loca. Una lectura necesaria para quienes han amado a costa de sí mismos.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.