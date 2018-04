A través de una declaración pública, la Comunidad de Laicos y Laicas de Osorno se manifestó sobre la carta enviada por el Papa Francisco y que fue leída este miércoles en el marco la 115ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal chilena, en Punta de Tralca.

En el documento, la comunidad valoró y aceptó las disculpas pedidas por el papa. "Confiamos que ese arrepentimiento se expresará en acciones concretas". Sin embargo, también exigieron la salida del obispo Juan Barros.

En la misiva enviada por Francisco, leída por el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva y Fernando Ramos, respectivamente, el Papa reconoció que "he incurrido en graves equivocaciones de valoración y de percepción de la realidad", en cuanto a las denuncias respecto a las acusaciones contra Barros por encubrimiento a los abusos cometidos por Fernando Karadima.

Sin embargo, en todo el documento el Sumo Pontífice no nombra a Barros ni dentro de sus conclusiones señala medidas respecto a los abusos sexuales cometidos dentro de la iglesia católica en Chile.

Bajo ese marco, los laicos valoraron la voluntad del sumo pontífice de restablecer confianza, pero señalan que esto no será posible si no hay medidas "idóneas y suficientes que se hagan cargo efectivamente del problema". En ese sentido, expresaron que la salida del Obispo Juan Barros es "necesaria mas no suficiente".

Desde 2015, la Comunidad de Laicos y Laicas ha denunciado la labor de desinformación que el Nuncio Apostólico, junto a varios obispos y laicos han realizado de manera sistemática. "El papa también tiene que responder por qué las opiniones de ellos fueron tan gravitantes reconociendo que, al mismo tiempo, otros obispos, sacerdotes, laicos y amigos de él le entregaron información verídica que él decidió desechar", acota el comunicado.