Diputada Lorena Pizarro sufre intento de encerrona en Macul: dos adolescentes fueron detenidos

La diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro fue víctima de un intento de encerrona la noche de este jueves en la comuna de Macul, cuando regresaba desde la sede parlamentaria junto a su jefa de gabinete. El hecho ocurrió al momento de ingresar a la vivienda de la parlamentaria, donde un grupo de al menos cinco jóvenes las interceptó con el objetivo de sustraer el automóvil.

Según antecedentes preliminares, los atacantes —descritos como adolescentes— intimidaron a ambas mujeres utilizando armas blancas y les quitaron las llaves del vehículo. Aunque lograron subir al automóvil, no consiguieron encenderlo, por lo que abandonaron rápidamente el lugar y escaparon en distintas direcciones.

La situación movilizó a vecinos y familiares de la diputada, quienes acudieron tras escuchar los gritos y enfrentaron a los asaltantes mientras huían. En medio de ese operativo improvisado, dos de los involucrados fueron retenidos por testigos hasta la llegada de Carabineros. Según consigna Radio Biobío, Ambos detenidos tienen 17 años y quedaron a disposición de la 46ª Comisaría de Macul.

El procedimiento policial se inició luego de una alerta radial que derivó el despliegue de funcionarios al domicilio de la parlamentaria. De acuerdo con el parte preliminar, las víctimas denunciaron haber sido abordadas de forma sorpresiva por los sujetos, quienes incluso las tomaron del cuello durante el intento de robo.

Desde el entorno de la legisladora señalaron que tanto ella como su asesora quedaron afectadas emocionalmente tras el episodio y permanecieron en dependencias policiales realizando las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, Lorena Pizarro se refirió al hecho mediante su cuenta en X. “Efectivamente, junto a mi compañera jefa de gabinete, fuimos víctimas de un portonazo cuando volvíamos del trabajo en la sede distrital. Lo importante es que tanto ella como yo estamos bien. Agradecemos las muestras de cariño”, escribió la parlamentaria.