Kast cierra filas con Quiroz y defiende avanzar por decretos si Congreso bloquea plan económico

Desde Costa Rica y en medio de un escenario cada vez más incierto para la llamada Ley de Reconstrucción Nacional, el Presidente José Antonio Kast salió este jueves a respaldar públicamente a su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y volvió a abrir un debate que ya había marcado su campaña: el uso de decretos como herramienta para empujar parte de la agenda del Gobierno cuando los votos en el Congreso no alcanzan.

La controversia se encendió luego de que Quiroz afirmara durante un seminario organizado por Clapes UC que, si el proyecto no prospera en el Parlamento, “vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”.

Horas después, consultado por esos dichos durante su gira oficial en Costa Rica, Kast no solo respaldó al jefe de Hacienda, sino que profundizó en la idea. “Si no se aprueba, los gobiernos siguen gobernando”, afirmó, insistiendo en que existen materias que pueden resolverse administrativamente sin necesidad de nuevas leyes.

“Hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias, sin pasar a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos”, sostuvo el Mandatario. Y añadió: “Nunca intentaríamos hacer algo así”, en referencia a intervenir atribuciones del Poder Legislativo.

El Presidente remarcó que hay reformas que necesariamente requieren trámite parlamentario, pero insistió en que el Ejecutivo cuenta con herramientas constitucionales para seguir avanzando. “Dentro de las herramientas legales que tiene un gobierno están los decretos”, reiteró.

Kast incluso mencionó áreas donde podrían utilizarse este tipo de mecanismos administrativos. Habló de regulaciones ambientales, materias económicas y decisiones sectoriales que —según explicó— pueden impulsarse mediante reglamentos o actos administrativos desde distintos ministerios.

La escena recordó inevitablemente la controversia de agosto de 2025, cuando en plena campaña presidencial Kast afirmó que el Congreso “no es tan relevante como ustedes se imaginan” y defendió el uso intensivo de las facultades reglamentarias del Ejecutivo. Aquellas declaraciones generaron acusaciones de “deriva autoritaria” desde la oposición y obligaron al entonces candidato a aclarar que siempre actuaría dentro del marco constitucional.

Ahora, ya instalado en La Moneda, el Mandatario retomó explícitamente esa discusión. “Esto fue una discusión que se dio en campaña”, dijo desde San José, agregando que todos los gobiernos utilizan decretos y que él no limitaría esa herramienta “a un área específica”.

Las declaraciones se producen justo cuando el panorama legislativo de la denominada “megarreforma” económica del Gobierno volvió a tensionarse tras el enfriamiento de las conversaciones con el PDG. Aunque este jueves la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar, el Ejecutivo todavía no asegura los votos para sacar adelante el corazón del proyecto.

En paralelo, Kast aprovechó de presionar por una tramitación rápida. “Chile no resiste la espera de la baja inversión y las altas tasas de desempleo”, afirmó, haciendo un llamado a que oficialismo y oposición presenten indicaciones y aceleren el debate.