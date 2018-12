Más de 1.000 niños de todos los rincones del país recibirán su regalo soñado esta Navidad

Por tercer año consecutivo, el sitio Mercado Libre se une a la Fundación Desafío Levantemos Chile, para compartir felicidad a más de 1.000 niños de condiciones vulnerables, entregándoles un regalo de Navidad.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña “El árbol de los sueños” de la Fundación, que lleva 6 años entregando sonrisas navideñas a 39 mil niños de todos los rincones, pueblos y ciudades del país: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña, Rancagua en Región Metropolitana. Región del Maule, Concepción, Los Ángeles, región de la Araucanía, Valdivia y Puerto Montt forman parte de la iniciativa a nivel nacional.

Este año, el sitio de e-commerce quiso participar de la campaña de una forma especial, adhoc al carácter innovador y tecnológico de la compañía: entre el 3 y el 25 de diciembre, incluirá en su landing de descuentos navideños un lugar especial para que los consumidores también tengan la posibilidad de donar un regalo específico a niños de diferentes hogares del Sename, campamentos, jardines infantiles y centros deportivos.

Las opciones de regalo estarán disponibles desde el lunes 3 de diciembre. En el sitio, habrá una foto de cada regalo anhelado por un niño o niña, el cual estará especificado con su nombre, edad y lugar donde vive. Para hacer de esta ayuda solidaria un acto simple y rápido, lo único que deben hacer los usuarios es comprar el regalo a través de un click, ya que el retiro y despacho lo realizará Desafío Levantemos Chile.

“Invitamos a todos los usuarios que nos visitarán este mes en la plataforma a darse el tiempo de colaborar también con niños de escasos recursos, que muchas veces no tienen la posibilidad de recibir un regalo en Navidad. Es un acto solidario que puedes completar en un solo click, pero que tiene un tremendo impacto y genera mucha felicidad, tanto en ellos como en sus padres o familiares”, comentó Alan Meyer, director de Mercado Libre en Chile.

A su vez, la líder del área de “A Mí Sí Me Importa” de la fundación, Alejandra Castellón, explicó que "con esta alianza buscamos acercarnos un poquito más a la meta del proyecto a nivel general, que es impactar a 39 mil niños de distintos rincones a lo largo de Chile. Llevamos 6 años cumpliendo sus sueños y trabajando para que reciban el cariño y amor que merecen. En Desafío nos gusta soñar en grande, y en esta Navidad no sólo queremos ver a los niños contentos y emocionados, si no que a sus padres también”.

La iniciativa forma parte de Mercado Solidario, uno de los programas de sustentabilidad emblemáticos de Mercado Libre, que apoya a diferentes ONGs de Latinoamérica en sus estrategias de recaudación de fondos. El objetivo es que logren utilizar el comercio electrónico como una fuente alternativa de generación de recursos económicos. El año 2017, se capacitaron 1200 ONG de toda la región y se recaudaron más de USD 3.7 millones.