Detectan zancudo Aedes aegypti en Antofagasta y activan protocolo sanitario

La Seremi de Salud de Antofagasta confirmó el hallazgo de un ejemplar del zancudo Aedes aegypti al norte de la ciudad, activando de inmediato los protocolos de vigilancia y control establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del insecto.

El seremi Rodrigo Medina explicó que el mosquito fue encontrado el pasado miércoles por un profesor en el Colegio Divina Pastora, quien posteriormente trasladó el ejemplar hasta dependencias de la autoridad sanitaria el viernes 22 de mayo. El insecto fue analizado por el Instituto de Salud Pública (ISP), que confirmó que se trataba del vector capaz de transmitir enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

La autoridad valoró la reacción del docente y destacó la importancia de la vigilancia comunitaria para detectar este tipo de zancudos, caracterizados por sus marcas blancas.

En el marco del Programa de Vigilancia, Prevención y Control de Mosquitos de Importancia Sanitaria, la Seremi mantiene instaladas 152 trampas de monitoreo en la región, 76 de ellas en Antofagasta. Según Medina, estas son inspeccionadas semanalmente y generan cerca de 9 mil muestras anuales enviadas al ISP.

Pese al hallazgo, el seremi aclaró que actualmente no existen casos autóctonos de dengue, zika o chikungunya en Chile continental, es decir, personas que hayan contraído estas enfermedades por picaduras ocurridas dentro del territorio continental del país.

La autoridad recordó además que a fines de abril ya se había detectado un ejemplar del Aedes aegypti en Tocopilla, aunque en estado larvario. Ese caso derivó en la inspección de 368 viviendas y la fumigación de 280 inmuebles.

Medina indicó que el siguiente paso será desplegar equipos sanitarios en un radio de al menos 300 metros alrededor del establecimiento educacional donde fue encontrado el mosquito. Los funcionarios inspeccionarán posibles criaderos, como recipientes con agua acumulada, floreros, bebederos de animales, piscinas mal mantenidas, bidones sin tapa y desagües.

Finalmente, el seremi llamó a la comunidad a colaborar con las medidas preventivas evitando acumular agua en patios y recipientes en desuso, advirtiendo que ese tipo de espacios constituye el principal hábitat del vector.