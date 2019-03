Por qué WhatsApp advierte de que bloqueará las cuentas de millones de usuarios

WhatsApp quiere acabar con las imitaciones. Y para hacerlo, asegura que comenzará a bloquear millones de cuentas.

La red de mensajería con más usuarios del mundo (más de mil millones de cuentas activas en 2018), quiere limitar el acceso a sus servicios a quienes no cumplan con sus términos y condiciones de uso.

Esto incluye los perfiles que usan una aplicación diferente a la oficial para acceder a su servicio de envío y recepción de mensajes.

En un nuevo comunicado publicado esta semana en el blog de la compañía filial de Facebook, advierten que bloquearán temporalmente las "cuentas que usen una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial".

¿Por qué?

La razón es simple: seguridad.

La empresa recuerda que las aplicaciones diseñadas por terceros pueden no cumplir con todas las garantías de seguridad que ofrece la versión oficial de la aplicación, y por tanto, no puede permitir que usen sus servicios.

Usar una versión modificada puede también poner en riesgo tu dispositivo, permitiendo la entrada de virus y otro tipo de malwares.

Algunas de las aplicaciones de terceros más comunes, y que menciona expresamente la empresa en su texto, son GB WhatsApp y WhatsApp Plus, que los usuarios descargan por canales no oficiales porque ofrecen otras opciones y características que la versión oficial no tiene.

WhatsApp Plus, por ejemplo, permite cambiar el diseño de los chats e incluye más emojis. La mayoría de descargas de estas versiones modificadas se hacen desde teléfonos Android.

Cómo evitar el bloqueo

Si tienes algunas de estas aplicaciones y no quieres quedarte sin tu cuenta, la solución es fácil. Y única: borrarla.

WhatsApp recomienda que antes de hacerlo guardes el historial. Así podrás recuperar los mensajes que hayas enviado y recibido previamente.

Para hacerlo desde la versión modificada tienes que buscar alguna opción que diga almacenar, archivar, storage o back up.

Cuando ya hayas descargado la aplicación legítima, ve a copia de seguridad y después presiona restaurar.

WhatsApp debería empezar a descargar todos tus chats preexistentes.