China apoya idea que una mujer lidere la ONU, pero exige que no esté alineada a EE.UU.

China se mostró favorable a que una mujer lidere las Naciones Unidas por primera vez en muchos años, en un pronunciamiento que podría influir en la carrera por la Secretaría General de la organización, instancia en la que compite la expresidente Michelle Bachelet.

El embajador chino ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad durante mayo, Fu Cong, señaló que su país acogería positivamente una mejor representación geográfica en el cargo. “Nos gustaría ver una mejor representación geográfica y, si fuera una mujer después de tantos años, China lo acogería favorablemente”, afirmó el diplomático.

Fu Cong también estableció las condiciones que Pekín espera del próximo Secretario General: una persona “realmente comprometida con el multilateralismo, con el fortalecimiento del papel de la ONU y no excesivamente alineada con las políticas de una única superpotencia”, en una clara alusión a Estados Unidos.

Además, enfatizó la necesidad de reforzar el pilar del desarrollo dentro del sistema de Naciones Unidas. “Sin desarrollo no puede haber paz sostenible”, declaró.