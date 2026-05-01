“Gobierno indolente”: Críticas a gestión de Kast marcan Día del Trabajador en Santiago y Valparaíso

Con un fuerte tono crítico y calificándolo de “ultraderecha”, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, acusó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast de haber perdido el respaldo popular y de aplicar una política económica que afecta directamente a los trabajadores.

Durante su discurso de más de 30 minutos en la tradicional marcha por el Día Internacional del Trabajador en Santiago, Díaz señaló que la administración de Kast va “en caída libre”, especialmente tras el anuncio de un ajuste fiscal del 3% en el gasto público.

“Esa es una rebaja que rechazamos tajantemente”, afirmó el líder sindical, argumentando que este recorte no puede recaer sobre los trabajadores del sector público ni frenar los avances sociales logrados en los últimos años.

Díaz describió al Ejecutivo como un “gobierno indolente”, dirigido por “un gabinete conformado por gerentes” que, a su juicio, prioriza una visión empresarial por sobre el rol social del Estado. Según el presidente de la CUT, esta mirada les impide entender que el Estado debe ser una institución de bienestar y solidaridad.

Para respaldar sus críticas, el dirigente citó la última encuesta Cadem, que muestra un fuerte desplome en las expectativas ciudadanas sobre tres ejes clave del Gobierno: control de la inmigración, crecimiento económico y reducción de la delincuencia, todas estancadas bajo el 30% de adhesión.

“Estos números no son solo estadísticas, son el reflejo de un Gobierno que se encuentra en caída libre”, enfatizó.

La Presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también crítico al actual gobierno respecto a los recortes de programas sociales anunciados por la cartera que dirige el Ministro Jorge Quiroz.

“Hay demasiadas contradicciones en este gobierno. Un día se apoya el cáncer, al otro día la lucha contra el cáncer, al otro día se despide una mujer que está con tratamiento contra el cáncer. Un día se defiende la infancia con unos lindos remolinos en la puerta de La Moneda, y al otro día se anuncian privaciones en los derechos alimenticios de esos mismos niños”, enfatizó.

Vodanovic aseguró que la incertidumbre ha sido el sello de este Gobierno. “El miedo que impuso la candidatura del hoy presidente Kast respecto de la seguridad ciudadana, hoy día lo ha trasladado a la inseguridad en la casa. Los chilenos y chilenas no tienen certezas hoy día acerca de la PGU, acerca de la gratuidad universitaria o acerca de los derechos y derechos de los niños y niñas”.

Marcha en Valparaíso

Con duras acusaciones en contra el Gobierno de José Antonio Kast por considerar que ha dado “la espalda a los trabajadores”, se desarrolló este viernes la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Valparaíso con motivo del Día del Trabajador.

La actividad, que partió desde la Plaza Sotomayor, reunió a diversas autoridades de oposición que aprovecharon la instancia para cuestionar las medidas económicas y sociales anunciadas por el Ejecutivo en las últimas semanas.

La senadora Karol Cariola (PC) afirmó que el Gobierno ha relativizado la implementación de las 40 horas y busca “bajarle el impuesto a los más ricos” mientras se niega a negociar un aumento real del salario mínimo. “Esta es una situación muy compleja, y evidentemente los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no lo pueden dejar pasar”, señaló.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) calificó al Gobierno como “antitrabajador” y “antipobre”, acusándolo de querer “arrebatarle los derechos sociales a la gente para entregarle más riquezas a las grandes empresas”.

El senador Diego Ibáñez (FA) exigió al Ejecutivo llegar a un acuerdo con los trabajadores para reajustar el salario mínimo por sobre el IPC, argumentando que el reciente “bencinazo” ha aumentado el costo de la vida. Además, pidió avanzar en el proyecto de sala cuna universal para evitar la discriminación hacia las mujeres trabajadoras.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también fue enfático en sus críticas, al señalar que “es un gobierno que ha adoptado medidas que van en contra de los trabajadores”. Mundaca cuestionó especialmente el intento de terminar con más de 132 programas sociales y la modificación del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, señalando que estas decisiones “atentan directamente contra las familias más humildes”.

“Se intentan socializar las pérdidas y privatizar las utilidades de quienes hoy controlan el Estado para su beneficio”, concluyó el gobernador.