Agencia Nacional de Ciberseguridad investiga reportes de ciberataque contra organismos del Estado

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) se encuentra analizando reportes de una posible actividad maliciosa que afectaría a servicios públicos y operadores de telecomunicaciones, luego de que el sitio especializado Vecert Analyzer alertara sobre una brecha de alto impacto dirigida contra la Tesorería General de la República (TGR) y el Registro Civil.

Según la información difundida por Vecert, existiría una amenaza denominada “rutify” que habría comprometido y distribuido credenciales de acceso administrativo en la TGR. Ante estos reportes, la ANCI activó de inmediato sus protocolos de respuesta.

“La ANCI se encuentra analizando, desde su aparición en las últimas 48 horas, los reportes de fuentes de inteligencia en ciberseguridad que describen presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos”, informó el organismo a través de un comunicado.

Hasta el momento, la agencia ha sido clara en señalar que no ha podido corroborar la autenticidad ni el alcance de la información que supuestamente habría sido comprometida. No obstante, está trabajando de manera coordinada con las instituciones afectadas —tanto públicas como privadas— para verificar los hechos y adoptar las medidas que correspondan.

El Registro Civil ya salió al paso de las versiones y aseguró que los datos mencionados en los reportes “no corresponden a datos ni parámetros utilizados por Registro Civil Chile en sus bases de datos registrales o de identificación”.

EFE confirma vulneración

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), a su vez, confirmó un acceso no autorizado a uno de sus sistemas comerciales por parte del grupo autodenominado “NemorisHacking”, aunque descartó cualquier riesgo para la seguridad y operación del transporte ferroviario.

Según informó la propia empresa, se trató de la cuenta de un usuario del área comercial que fue vulnerada. El sistema afectado corresponde a una aplicación que solo permite verificar el estado de terrenos y localizaciones comerciales, sin conexión con los sistemas de control, movilización o tráfico de trenes.

“Los sistemas de operación ferroviaria, movilización y tráfico de trenes no han sufrido afectación alguna”, enfatizaron desde EFE.La compañía detalló que ya tomó todas las medidas de resguardo, incluyendo el bloqueo inmediato de la cuenta y su correspondiente reemplazo.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la posibilidad de que se trate de un incidente real, la ANCI entregó una serie de recomendaciones preventivas a la población. El organismo destaca estar atentos a posibles intentos de phishing a través de correos, mensajes de texto o llamadas que soliciten información personal o credenciales.

Además, recomienda no compartir datos sensibles ante comunicaciones no solicitadas, actualizar contraseñas de cuentas importantes y, ante cualquier duda, contactar directamente a las instituciones a través de sus canales oficiales.

El organismo encargado de la ciberseguridad nacional informó que las entidades involucradas han colaborado activamente con la investigación y han reforzado sus medidas de seguridad de forma preventiva, asegurando que continuarán monitoreando la situación, informando a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.