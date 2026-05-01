Ministro del Trabajo advierte “emergencia laboral” y no descarta recorte de personal en ministerios

El Gobierno ingresará durante este mes de mayo al Congreso Nacional el proyecto de ley para reajustar el salario mínimo, luego de que no se alcanzara acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en las negociaciones realizadas durante las últimas semanas.

A través del jefe de la cartera de Trabajo, Tomás Rau, el Ejecutivo propuso un aumento del 4% en línea con la inflación proyectada por el Banco Central, lo que equivale a un alza de $21.560. En contraste, la CUT exigía un reajuste de 18,3%, que llevaría el salario mínimo a $637.700, la mayor alza nominal desde 1993.

“Hemos tenido un aumento importante de costos laborales en los últimos años. Entonces tenemos que ser muy responsables. Siempre he dicho que esta conversación tenía que ser con una dosis de realidad”, afirmó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, tras participar en una actividad por el Día del Trabajador en el Hospital del Trabajador.

El secretario de Estado explicó que el país enfrenta una “emergencia laboral”, con una tasa de desempleo que alcanza el 8,9% —cifra que se mantiene por encima del 8% durante 39 meses consecutivos— y más de 900 mil personas sin trabajo. Particularmente preocupantes son las tasas de desempleo femenino (10%) y juvenil (superior al 23%).

Rau detalló que las reformas laborales de los últimos años han elevado significativamente los costos para los empleadores: la reducción de jornada a 42 horas implicó un aumento del 4,5% en los costos laborales, a lo que se sumarán futuros incrementos por la reforma previsional y la rebaja a 40 horas semanales en 2028. Según sus proyecciones, en cuatro años el costo laboral subiría más de un 13%.

“Si seguimos aumentando los costos laborales, va a ser mucho más difícil reducir la tasa de desempleo y generar mejores oportunidades para todos”, sentenció.

En este contexto, el ministro no descarta que la política de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno del Presidente Kast involucre reducciones de personal del servicio público. “El ajuste fiscal es una política necesaria, el país está gastando más de lo que está generando, y por eso el ministro de hacienda envió esta circular a los distintos ministerios“.

“Por supuesto que el ajuste ha sido implementado mirando las realidades de los ministerios; si hay algunas reducciones de personal, eso no significa que, en el futuro, en la medida que se recupere la economía podamos generar más puestos de trabajo en el Estado“, señalo.

Diálogo con la CUT y ajuste fiscal

A pesar de la falta de acuerdo en el salario mínimo, el ministro aseguró que las relaciones con la CUT se mantienen “en muy buen pie” y destacó que el Gobierno ha retomado instancias de diálogo como el Consejo Superior Laboral.

Respecto a las recomendaciones de recortes fiscales que han generado polémica, Tomás Rau fue categórico: “Nosotros no vamos a cortar beneficios sociales que están garantizados por ley”. El ministro aclaró que la expresión “descontinuar” utilizada por la Dirección de Presupuestos se refiere a reformular o repensar la ejecución de ciertas políticas públicas, pero no implica la eliminación de derechos establecidos legalmente.

Sobre la reciente entrada en vigencia de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, Rau indicó que la Dirección del Trabajo ya emitió los dictámenes necesarios y que su cartera continuará monitoreando su aplicación para dar mayor certeza al mundo del trabajo.