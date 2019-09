Los consumidores de hoy deciden según las redes sociales y sustentabilidad

Si hace unas décadas la moda, innovaciones y todas las decisiones que tomaban los consumidores se basaban en lo que se veía en revistas y anuncios, hoy las redes sociales han tomado un rol fundamental. Michael Solomon y Daniel Lemin profundizaron en la importancia de la experiencia de los usuarios y cómo finalmente toman decisiones, en el congreso Customer Experience Conference: The Journey, organizado por Seminarium.

“Youtility” es la consigna que permite retener clientes a través de hacerlos sentir extremadamente útiles. Y en ese sentido, Daniel Lemin, director consultor de Convince & Convert, asegura que “lo peor que se puede hacer es una lluvia de ideas, ya que no se toma en cuenta al consumidor en el proceso.

Para Michael Solomon, experto en marketing digital, “actualmente estamos en una revolución horizontal, donde las decisiones de compra y tendencia las tomamos de nuestros pares. Cada vez hay menos revistas especializadas que imponen estilos; mientras que la interacción entre usuarios sobre los productos o servicios toma un papel cada vez más relevante”.

Es en esa línea, el también autor del libro Consumer Behavior: Buying, Having and Being, dio el ejemplo del actual viaje de los potenciales clientes, quienes además de buscar referencias en la web, también conversan con sus amigos sobre cuál es la mejor opción, sin basarse solo en los esfuerzos de marketing tradicional que hacen las empresas.

La fuerza que va tomando la audiencia es cada vez mayor. Por eso, para Lemin es relevante “dejar de hacer marketing para las personas, y empezar a hacerlo con ellos”. El hacerlos sentirse escuchados, responder a sus inquietudes en redes sociales, o tomar en cuenta sus posibles mejoras “puede no solo ayudar en la fidelización, sino que además en mejorar las ventas y atraer nuevos clientes”, ya que sienten que sus opiniones son importantes para la compañía, explicó el consultor.

Millennials pagan más por marcas sustentables

Los patrones de consumo de los jóvenes hoy se rigen bajo dos conceptos: conciencia social y sustentabilidad. Según expertos en marketing y publicidad, los millenials están dispuestos a pagar más por marcas que se preocupen del cambio climático y el daño que se está generando en el medioambiente.

Existe una fuerte tendencia hacia una mayor autenticidad. “Los consumidores quieren saber cómo se crea un producto, es decir, de dónde salieron los materiales, quiénes lo hicieron y bajo qué condiciones de trabajo”, asegura Solomon.