Cerro Navia: inauguran el primer Club Astronómico Municipal del país

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en compañía del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, y el astrónomo representante del Observatorio Europeo Austral en Chile, Luis Chavarría, presentaron el Club Astronómico Barrancas, el primero en su tipo a nivel nacional, que busca motivar a las niñas y niños a explorar la curiosidad y aprender acerca de las maravillas del espacio.

El club contará con la participación de 45 niños y niñas que vienen de las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, y con actividades que serán dictadas por importantes astrónomas y astrónomos de distintas universidades y centros de estudio.

“El conocimiento se distribuye en todas las comunas del país, no está exclusivamente en dos o tres, por eso es que el deber de toda autoridad pública, sobre todo a nivel local, es estimular ese conocimiento y que no queden en el camino. Que los niños y niñas no sientan que no tuvieron oportunidad. Acá van a tener astrónomos del más alto nivel haciendo clases, eso es algo que nos llena de motivación porque estamos seguros de que la única forma de salir de las cavernas es en base al conocimiento”, comentó el alcalde Mauro Tamayo.

Durante tres meses, los integrantes aprenderán sobre astronomía, meteorología, astrofotografía, y cosmovisión de pueblos indígenas, entre otras materias. Todo lo anterior, lo podrán estudiar y también poner en práctica gracias a que tendrán a su disposición un telescopio robótico, una cámara fotográfica para toma de imágenes astronómicas y una estación meteorológica.

El ministro Flavio Salazar, indicó que “creo que el trabajo que han hecho desde la municipalidad, y con todos los profesores y el entusiasmo de los niños, marcan un camino que me parece que es súper importante profundizar y expandir en otras localidades del país. Acercar la ciencia, los conocimientos de una forma entretenida y con cierta infraestructura y organización, es una forma que yo creo que va a tener un impacto de largo plazo”.

Por su parte el astrónomo, Luis Chavarría, que también participará en algunas de las actividades del Club Astronómico, dijo que “estoy feliz de poder ver cómo este tipo de actividades inspira, sobre todo a los niños, a poder introducirse de alguna manera en la ciencia. Nosotros queremos contribuir a llevar la ciencia y el trabajo que hacemos desde el encierro, al público en general y sobre todo a las niñas y niños que están escuchando en todas partes. Vemos que hay un hambre de conocer ciencia y nosotros tenemos que estar dispuestos, como observatorio, a poder saciar esa hambre”.

El Club Astronómico Barrancas y todas sus actividades fue organizado por el Departamento de Ciencias de la Municipalidad de Cerro Navia en alianza con el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile, el Observatorio Europeo Austral, la Fundación Chilena de Astronomía y PAR Explora Sur Poniente.