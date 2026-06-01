Primera manifestación tras Cuenta Pública: organizaciones rechazan megarreforma en Plaza Baquedano

Una manifestación convocada por organizaciones sociales y estudiantiles se desarrolló la tarde de este lunes en el sector de Plaza Baquedano, en Santiago, en rechazo al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y a la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo. La movilización tuvo lugar horas después de la primera Cuenta Pública del Mandatario ante el Congreso Nacional.

La convocatoria fue realizada bajo la consigna “El pueblo pasa la cuenta” y contó con la participación de agrupaciones como la Coordinadora Feminista 8M, Modatima, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Memorarte, la Comisión Contra la Tortura y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Durante la concentración, los asistentes exhibieron pancartas y realizaron consignas críticas hacia el Gobierno y sus propuestas económicas. Registros difundidos por los organizadores mostraron una alta concurrencia, aunque hasta el cierre de esta edición no existía una estimación oficial sobre el número de participantes.

A medida que aumentó la presencia de manifestantes en la Alameda, la Red Metropolitana de Movilidad implementó desvíos para los servicios de transporte público. Según informó el organismo, las alteraciones afectaron el tránsito entre Manuel Rodríguez y Seminario en dirección al oriente, y entre Eleodoro Yáñez y Metro Los Héroes en dirección al poniente.

Posteriormente, parte de los manifestantes avanzó por la calzada norte de la Alameda en dirección al centro de Santiago —específicamente hacia La Moneda—. El desplazamiento fue interceptado por personal de Control de Orden Público de Carabineros en el sector de Alameda con Santa Rosa, donde se utilizaron carros lanzaaguas para dispersar la concentración. A las 20:00 horas, las autoridades informaron la habilitación total del eje Alameda-Providencia y el inicio de la normalización de los recorridos del transporte público.