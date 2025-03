La camioneta que busca ser referente con su capacidad off-road y experiencia superior

Tras ser recientemente develada en el ATP de Santiago, la nueva Mazda BT-50 que debutó en 2006 estrenó una actualización de su tercera generación, con la que adoptó un diseño con el que se asemeja más al resto de sus hermanos, reforzando así una imagen de marca consistente.

Además, hizo su debut ante la prensa especializada nacional este martes en una ruta especialmente preparada para demostrar todas sus capacidades tanto on road como off-road, llegando al exclusivo sector de Ochoquebradas, a 5 km al sur de Los Vilos, donde el arquitecto japonés Ryue Nishizawa, ganador del Premio Pritzker, diseñó una moderna e innovadora en medio de un paisaje marino de roqueríos, acantilados y dunas.

Escenario perfecto para graficar la vanguardia del diseño japonés, tal como la nueva Mazda BT-50 que se basa en el reconocido y ampliamente elogiado estilo Kodo, el que se combina con el concepto “protección sólida” y adopta elementos propios del mundo outdoor para lograr un aspecto único entre sus competidores.

Su frontal ha sido completamente renovado, adoptando un parachoques más robusto -que ahora incluye una “cortina de aire” para aumentar la eficiencia aerodinámica- una nueva parrilla, además de neblineros y faros rediseñados. Estos últimos destacan por su silueta delgada y estilizada, así como por tener características comunes con el resto de la gama Mazda para reforzar una imagen de marca consistente.

Su silueta también luce trazos más refinados junto a unas nuevas llantas de aluminio que, según versión, pueden ser aro 17 o 18. Su zaga, en tanto, estrena una nueva puerta trasera y nuevos faros led combinados.

Con estos cambios, la nueva versión adopta un diseño mucho más refinado y elegante, pero sin perder su robustez característica. A su vez, a su gama de colores compuesta por las tonalidades gris concreto, negro, plata metálico y blanco, se suman el azul océano, blanco glaciar y rojo solar.

Versatilidad interior

El habitáculo también recibió una actualización para optimizar su versatilidad al ofrecer un interior moderno, confortable y tecnológico.

En este destacan elementos como su diseño Kodo, un panel de instrumentos que se extiende hacia las puertas para crear una cabina amplia y cómoda, detalles metálicos oscuros y un revestimiento del tablero que le dan un aspecto sólido y elegante, además de los nuevos botones bajo la pantalla central para mejorar la usabilidad y ofrecer un experiencia más intuitiva y refinada.

El tapiz de cuero negro de los asientos (versión High Plus), techo y pilares, en combinación con las costuras plateadas y los acabados en tono metálico oscuro del panel de instrumentos le dan a su vez un aire sofisticado y moderno al interior.

La nueva Mazda BT-50 trae todo lo necesario para ofrecer un andar confortable, divertido y seguro, incorporando de serie seis airbags, sensores de estacionamiento traseros, control crucero y de descenso, sistema Keyless y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8” con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, WiFi & Bluetooth.

Las versiones más equipadas, en tanto, añaden a esto siete bolsas de aire, bloqueo de diferencial, sensores delanteros, pantalla táctil de 9” con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, WiFi & Bluetooth; además de asistencias avanzadas a la conducción, entre las que se encuentran: control crucero adaptativo, frenado de emergencia autónomo (AEB), alerta de colisión frontal (FCW), advertencia de uso indebido de los pedales, monitor de punto ciego (BSM), alerta de tráfico cruzado (RCTA), frenado de tráfico cruzado (RCTB), advertencia de salida de carril (LDW) y control automático de luces altas (HBC).

Versatilidad y capacidades

La nueva Mazda BT-50 está disponible en cuatro versiones que difieren en su equipamiento, pero que comparten el mismo motor de 3 litros turbo diésel que genera 188 hp y 450 Nm de torque entre las 1.600 y 2.600 rpm, además del sistema de tracción 4×4 (con bloqueo de diferencial en las variantes High).

En la versión Core 4×4 MT este propulsor va asociado a una caja manual de seis marchas, mientras que en las tres restantes (Core 4×4 AT, High 4×4 AT y High Plus 4×4 AT) lo hace a una automática también de seis relaciones con modo manual. Configuraciones que le permite homologar un consumo mixto de hasta 11 km/l con la caja manual y de hasta 11,1 km/l con la automática.

En cuanto a capacidades, la Mazda BT-50 puede transportar hasta 930 kg y tirar hasta 3.500 kg. A lo que suma un despeje de 235 mm en las versiones Core (de 240 mm en las High y High Plus); ángulos de ataque, ventral y de salida de 30.4°, 24.3° y 30.4°, respectivamente, y un vadeo que puede llegar hasta los 80 centímetros.

Cifras que la convierten en una opción ideal para los amantes de la vida outdoor, que buscan un vehículo que se comporte de manera óptima, segura y confortable tanto en la ciudad como en caminos extraurbanos y fuera de ruta.

“Con esta actualización la Mazda BT-50 viene a potenciar su presencia en el segmento de las camionetas, ofreciendo una opción ideal para quienes buscan un vehículo versátil y potente, que les permita movilizarse de manera segura y cómoda tanto en su día a día dentro de la ciudad, como en sus aventuras fuera de ésta”, señaló Jaime Garín, gerente de Mazda Chile.

Con una lista de precios que parte en los $33.990.000 de la versión Core 4×4 MT y cierra en los $40.990.000 de la High Plus 4×4 AT (precios incluyen bonos), Mazda espera mantener su participación de mercado. Su garantía, en tanto, es 3 años o 100.000 kms, lo primero que ocurra.