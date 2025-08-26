Proyecto arquitectónico con raíces mapuche sorprende en certamen nacional

En un escenario donde la arquitectura busca cada vez más dialogar con la identidad y la sustentabilidad, un proyecto nacido en Temuco se alzó como uno de los más destacados a nivel nacional. Se trata de Arena Confluente, la propuesta con la que Maximiliano Tralcal Lleuful, recién titulado de Arquitectura en la Universidad Católica de Temuco (UCT), logró ser uno de los ganadores del Concurso Nacional de Proyectos de Título de Arquitectura 2025 (CNPT), certamen que distingue las mejores obras estudiantiles del país.

El diseño —concebido a orillas del río Cautín— plantea una infraestructura cultural y deportiva de gran escala, con un enfoque que combina técnica, estética y un profundo arraigo territorial.

“Quise aportar algo que hablara de Temuco y de la región. El nombre Arena Confluente tiene que ver con unir caminos, ideas y ríos; es un espacio que reúne elementos culturales, históricos y funcionales, en diálogo con la comunidad”, explicó Tralcal.

Arquitectura que integra historia y ciudad

El proyecto propone un centro para actividades artísticas y deportivas, emplazado en el eje de avenida Prat como puerta de acceso al río Cautín, con espacios cívicos, áreas comunitarias y oficinas. La composición rescata formas inspiradas en la ruca mapuche y referencias universales de la arquitectura moderna. “No se trata de poner un símbolo mapuche como adorno, sino de mostrar que nuestra cultura existe, se proyecta y construye futuro”, precisó el arquitecto.

Desde la UCT, valoran el impacto de la iniciativa. “Es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser local y universal al mismo tiempo. Se sitúa en un emplazamiento clave de la ciudad, con un desarrollo técnico sólido y con un fuerte impacto urbano”, destacó Esteban Araneda, jefe de carrera de Arquitectura, quien también subrayó el rol formativo detrás de este logro.

Más allá de un premio: identidad y futuro

Para Tralcal, este reconocimiento refleja un proceso donde la perseverancia fue clave: “Siempre sentí el apoyo de mis profesores. Aprendí que el 1% es referencia y el 99% es trabajo. Ese consejo marcó mi camino”, comentó.

El CNPT es una instancia organizada por el Comité de Directores de Escuelas de Arquitectura de Chile (Conadea), que selecciona y difunde los mejores proyectos de título de estudiantes de todo el país. Su objetivo es destacar la calidad académica y la innovación en el ámbito arquitectónico, promoviendo el intercambio de ideas entre universidades y visibilizando el trabajo de nuevos profesionales.

En su versión 2025, fueron reconocidas 20 propuestas a nivel nacional.