La Araucanía: el Gobierno necesita un símbolo

Jorge Huenchullán ha resurgido en la imaginación pública estos días (lleva casi cinco años en clandestinidad). No solo por la investigación judicial que ha estado en curso durante los últimos años, sino porque arrestarlo podría convertirse en el primer símbolo político significativo del gobierno de José Antonio Kast en Araucanía, lo mismo en la macrozona sur. Los símbolos tienen peso.

Su predecesor Gabriel Boric entendió esto con el arresto de Héctor Llaitul. Aunque la investigación se había estado gestando durante años desde el Ministerio Público y la policía, el efecto político fue inmediato. La captura de la cara principal de la CAM permitió enviar una señal en un área donde durante largos períodos se había visto el debilitamiento institucional del Estado.

No resolvió el conflicto ni puso fin a la violencia rural, pero causó una sacudida temporal en la opinión pública sobre cuál era la capacidad del Estado para actuar contra personas percibidas como fuera de los límites.

Hoy el escenario es diferente, pero el gobierno actual no ha logrado organizar un evento político de alta intensidad que pudiera reunir todo ese ruido detrás de la narrativa del control territorial y la restauración del orden. Porque estadísticamente hablando de seguridad, los ciudadanos no recuerdan el equilibrio. Lo que queda son nombres e imágenes y episodios reales.

Dentro de este contexto, Huenchullán aparece ahora, una vez más. Y no es simplemente cualquier persona en Temucuicui. Su historia es de liderazgo territorial, exposición internacional, clandestinidad política y una prolongada lucha con el Estado chileno. La Comunidad Autónoma de Temucuicui en 2021 anunció que asumiría la “clandestinidad política” para desafiar el decreto de prisión preventiva impuesto contra él por delitos relacionados con drogas, armas y municiones.

Eso no es un accidente del concepto. La clandestinidad es un bagaje político y simbólico muy profundo para Chile y América Latina. Alude a la resistencia, la persecución y el enfrentamiento con el poder estatal. De alguna manera, eso convierte un proceso judicial en una historia política más amplia. Y es por eso que Huenchullán sigue siendo un jugador muy sensible en las hostilidades en la macrozona sur.

El problema para el gobierno es que incluso la construcción de símbolos tiene el potencial de volverse en contra. Un buen ejemplo podría ser la reciente operación en Temucuicui. En un comienzo, fue aclamada como una poderosa señal de recuperación territorial y capacidad operativa por parte de sectores oficiales. Como resultado, hubo cinco detenidos y sólo uno quedó en prisión preventiva. Inmediatamente, en menos de 24 horas, hubo un atentado en la comuna de Collipulli de una empresa forestal en donde quemaron cuatro camionetas.

El sociólogo Zygmunt Bauman argumenta que las sociedades contemporáneas habitan en un estado continuo de inseguridad, y los gobiernos no tienen más remedio que hacer exhibiciones en las que buscan visibilidad y ganar control. En tanto, Byung-Chul Han añade un giro: En un momento de hiperexposición, el poder debe siempre mostrar efectividad para mantener una pretensión de legitimidad.

Esta dinámica es especialmente fuerte en Araucanía. Cada gobierno debe mostrar que puede operar un conflicto que ha estado drenando el poder estatal durante décadas. Por eso es que algunos nombres adquieren una dimensión dramáticamente más política que sus propios casos judiciales. Llaitul ayer. Huenchullán hoy.

Pero también existe el límite de esta lógica. Ninguna operación, ningún encarcelamiento, ningún símbolo sustituye una estrategia política a largo plazo. El problema en la macrozona sur no se limita a la policía. Es territorial, político, económico y ciertamente histórico también. Y tal vez ese sea el mayor desafío para cualquier administración: evitar que la soberanía del Estado dependa meramente de golpes comunicacionales que solo puedan perdurar unos pocos días.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.