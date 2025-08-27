Los Bronces recibe reconocimiento de Sernageomin por su compromiso con la seguridad minera

En el marco de una nueva versión del concurso de seguridad minera, creado en 1986, que tiene por objetivo incentivar a las compañías del sector a desarrollar sus operaciones de manera segura y libre de accidentes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) distinguió a la operación Los Bronces de Anglo American.

El reconocimiento, entregado durante la ceremonia realizada este miércoles, contó con la participación de la ministra de Minería, Aurora Williams, y del director nacional (s) de Sernageomin, Andrés León.

Los Bronces fue destacada en la categoría “Gran Minería”, siendo la primera vez que este premio reconoce a empresas de esta categoría, destacando los esfuerzos permanentes de la compañía por fortalecer una cultura de seguridad y salud ocupacional, cumpliendo de manera ejemplar con los más altos estándares y requisitos establecidos por el reglamento de seguridad minera. Entre ellos, destacan la entrega oportuna de estadísticas de producción y seguridad, la respuesta satisfactoria a todas las acciones requeridas por la autoridad, y la ausencia de accidentes fatales en sus operaciones, reconociendo la gestión de la empresa durante el último año.

“Estamos muy contentos por el reconocimiento que está recibiendo Los Bronces, porque refleja el gran trabajo que realiza cada uno de nuestros trabajadores día a día. La seguridad es un valor fundamental en Anglo American, y lo vivimos con nuestra política de Cero Daño, que busca que nadie sufra un accidente en su trabajo. El compromiso de nuestros trabajadores va más allá de cumplir con normas: es un esfuerzo permanente por realizar cada tarea de forma segura y volver sanos a casa”, sostuvo el gerente general de Los Bronces, Carlos Espinoza, quien además destacó que “este fue un doble reconocimiento, pues se premió también a una de nuestras trabajadoras, Ana Lidia Cepeda, cuyo esfuerzo diario en el cuidado de la seguridad de todos en Los Bronces es un gran ejemplo a seguir”.

Ana Lidia es superintendenta de Seguridad de Plantas y Staff de Los Bronces y fue destacada en la categoría “profesional de la prevención distinguida”.

“Este reconocimiento es por impulsar innovación, seguridad y cultura dentro de Los Bronces y es una condecoración que me tiene muy orgullosa, porque es un premio y reconocimiento al esfuerzo. Trabajar en operación es sumamente complicado, desde levantarse muy temprano en la mañana, el frío, pero esto retribuye todos los esfuerzos que uno hace por cuidar a la gente”, comentó Ana Lidia Cepeda.

Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, extendió sus felicitaciones a la compañía y resaltó que “por primera vez, Sernageomin reconoce a la Gran Minería, y este premio ha recaído en Los Bronces. La seguridad es un trabajo que parte por el autocuidado, por lo tanto, cuando una empresa destaca en materia de seguridad, es porque sus trabajadores y trabajadoras están comprometidos con esta noble causa, que permite que quienes estén en la industria vuelvan después de su turno a sus viviendas”.

Con estos premios, Anglo American reafirma su compromiso con la meta de cero fatalidades, impulsando la seguridad como un valor esencial para el desarrollo sostenible de la minería en Chile. Sumándose también a otros reconocimientos obtenidos recientemente por sus operaciones El Soldado y Fundición Chagres, lo que refleja la consistencia del compromiso con la seguridad en todas sus faenas.