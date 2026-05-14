Gobierno termina con el misterio y pone a Bernardo Fontaine a cargo de Codelco

El Gobierno movió una de las piezas más sensibles del tablero económico y minero. Este jueves, el Presidente José Antonio Kast oficializó el aterrizaje de Bernardo Fontaine en la presidencia del directorio de Codelco, justo cuando la estatal atraviesa semanas incómodas por dudas sobre sus cifras de producción y crecientes presiones por gestión, deuda y resultados.

La salida de Máximo Pacheco ya estaba calendarizada para el 26 de mayo, pero el anuncio terminó cargándose de lectura política y corporativa. No solo porque Fontaine venía sonando hace meses en los pasillos mineros y empresariales, sino porque el relevo ocurre en plena controversia por el informe preliminar de una auditoría interna que cuestionó la contabilización de cerca de 20 mil toneladas en la producción de diciembre pasado.

El encargado de ponerle voz al ajuste fue el biministro de Minería y Energía, Daniel Mas, quien endureció el tono frente al caso y anunció que los nuevos directores llegarán con una misión clara: revisar, investigar y eventualmente abrir auditorías externas dentro de la estatal. En La Moneda el mensaje fue directo: aquí no quieren seguir administrando ruido interno mientras la principal empresa del país enfrenta cuestionamientos sobre sus números.

Fontaine aterriza en la minera con un perfil conocido tanto en el mundo empresarial como en la política reciente. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue convencional constituyente y se convirtió en una de las caras más visibles del movimiento “Con mi plata no”, en defensa de la propiedad individual de los fondos previsionales. Hermano del exministro Juan Andrés Fontaine, el nuevo timonel de Codelco no milita en partidos, aunque en el oficialismo y la oposición varios leen su llegada como una señal de mayor cercanía con el mundo privado y con una lógica de gestión más dura en control financiero.

Nuevos integrantes del directorio

El Ejecutivo también nombró a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon como nuevos integrantes del directorio. Granier, militante de Renovación Nacional, suma trayectoria en empresas ligadas a infraestructura y energía, además de pasos por Entel, Colbún, Metro de Santiago y Saesa. También fue subsecretaria de Servicios Sociales durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Canut, en tanto, llega con un perfil más técnico y minero. Abogado, doctor en Derecho y especialista en derecho minero y de aguas, venía integrando el directorio de Enami, cargo al que renunció tras conocerse su designación. Antes pasó por áreas legales de BHP en Minera Escondida y también por JX Mining en Caserones.

Los tres reemplazarán a Pacheco, Josefina Montenegro y Alejandra Wood en una renovación que el Gobierno busca presentar como un “golpe de timón” para recuperar credibilidad y apurar decisiones en la cuprera.

En Palacio saben que el desafío no es menor. Entre proyectos estructurales demorados, presión por aumentar producción y cuestionamientos internos, el nuevo directorio aterriza en una Codelco donde ya no basta con prometer números azules: ahora también tendrán que explicar cómo se contaron.