Ley miscelánea: una discusión intransigente

Durante la madrugada de este jueves la Comisión de Hacienda de la Cámara logró despachar la megarreforma económica impulsada por el Presidente José Antonio Kast. Instancia donde el apoyo del PDG a la rebaja de impuestos a las empresas y a la reintegración tributaria, aseguró al Ejecutivo la mayoría para aprobar parte del corazón del proyecto que debería votarse en sala el próximo 19 y 20 mayo.

En un nuevo programa de La Semana Política, la exconcejala de Las Condes y máster en Políticas Sociales, Isidora Alcalde, junto al coordinador de Desarrollo y Estrategia del Instituto Libertad, César Miranda, analizaron el futuro de la tramitación en el Senado y las críticas de la oposición frente a lo que han denominado como “un debate poco democrático”, al no ser consideradas sus propuestas en el proceso legislativo.



“La discusión de esta mega reforma efectivamente ha sido bastante intransigente por parte del Gobierno. Voy a poner el ejemplo de la discusión de la reforma de pensiones, se discutió de manera transversal, se escuchó a todos los sectores políticos porque entendíamos desde el Congreso Nacional que era muy importante tener todas las visiones para sacar adelante una reforma que fuese lo más beneficiosa para el pueblo de Chile. En este caso, yo no veo esa capacidad de diálogo, no veo esa intención de escuchar, y acá no sólo han surgido preocupaciones desde la oposición, sino que también desde el Banco Central, del Consejo Fiscal Autónomo y también de propios personajes de la derecha”, señaló Alcalde.

Asimismo, la también militante del Frente Amplio insistió que desde el Ejecutivo “hay una intención muy fuerte de avanzar a toda costa y no escuchar a nadie que piense diferente. Lo que demuestra una falta de diálogo que nos puede traer repercusiones muy grandes en el futuro en materia económica. Entonces yo acá veo a un presidente Kast más enamorado de sus ideas que de Chile”.

Por su parte el investigador del Instituto Libertad afirmó que el “Gobierno se ha manifestado abierto al diálogo con algunas de las oposiciones, con otras ha intentado acercamientos que no han sido efectivos, no olvidemos la reunión a la que citó el ministro Pepe García a parlamentarios de oposición, con la intención de poder acercar posiciones. Lamentablemente no han sido fructíferas”.

“La urgencia de avanzar rápidamente es parte del corazón de la campaña de José Antonio Kast. Esto de generar un gobierno de urgencias y resoluciones inmediatas para poder corregir ciertas fallas estructurales que ellos consideraban en materia de economía, en materia de seguridad, se está ejecutando en estos momentos. Entonces aquí no se está haciendo nada no se haya prometido durante la campaña. Si bien es cierto que las mayorías pueden ser completamente circunstanciales y relativas, hay legitimidad para empujar este proceso”, indicó Miranda.

En sentido, agregó que “el diálogo que ha existido con la DC y con el PDG, más los compromisos eventuales de hacer algunas correcciones en el Senado, también muestran una voluntad de querer generar estos acuerdos”.

“¿Podría modificarse esto en un gobierno futuro si es que las mayorías no son tan amplias? Sin duda alguna, pero eso es un riesgo que también se corre incluso existiendo consensos amplios para la aprobación de esta reforma. Entonces yo desdramatizaría un poco la posibilidad de que se generen aprobaciones con pirquineo de votos, principalmente porque los efectos a los que busca apuntar esta reforma, son un poquito más duraderos que eso”, añadió.