Podcast educativo busca fortalecer los derechos de consumidores y promover decisiones sostenibles

“Todo está conectado. Cada vez que enciendes una luz, compras una prenda o eliges qué comer, estás tomando una decisión que impacta mucho más allá de tu bolsillo. La manera en que consumimos afecta al planeta entero”.

Bajo esta premisa nace “Consume Inteligente, Elige Sostenible“, el podcast de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), un espacio de conversación y reflexión en torno a la necesidad de repensar el consumo desde una mirada consciente con el medioambiente, la salud, la calidad de vida y la economía familiar.

El programa, dedicado a abordar temas de consumo asociados a nuestro estilo de vida, su impacto en el planeta y nuestros modos de entender la sostenibilidad como sociedad —a través de la relación con la generación de residuos, la alimentación, la vestimenta, entre otros—, surgió como una de las iniciativas del área de Consumo Sostenible y Economía Circular en Conadecus.

Dicha área es liderada por la especialista Marcela Godoy San Martín, quien, junto a la larga labor de defensa, información y educación al consumidor realizada durante décadas por la emblemática asociación, da vida a este nuevo espacio que busca fomentar una cultura de consumo sustentable, activa y vinculante tanto en derechos como en deberes.

“Desde Conadecus creemos que el consumo sostenible es un derecho que debe ser protegido y promovido. Con este podcast buscamos fortalecer el rol de las personas consumidoras en Chile, entregando información clara, útil y confiable para que puedan tomar decisiones más conscientes, alineadas con el bienestar de las personas y del planeta. Queremos que cada capítulo sea una herramienta educativa que acompañe a quienes desean avanzar hacia un estilo de vida más sostenible, con la voz de especialistas en sostenibilidad que comparten su visión desde la experiencia y el conocimiento”, señaló la encargada del área de Consumo Sostenible y Economía Circular en Conadecus, Marcela Godoy.

La primera temporada de “Consume Inteligente, Elige Sostenible” tendrá su estreno el miércoles 3 de septiembre, a través de elmostrador.cl, y se extenderá por seis capítulos en los cuales se tratarán temáticas de alto interés y actualidad para los consumidores en los ámbitos medioambientales, económicos y alimentarios.

El capítulo 1 estará dedicado al “Consumo eléctrico y energía solar: cómo reducir el costo y avanzar hacia un hogar más consciente y sostenible”, con el especialista en energías renovables Charles Nambrard. El capítulo 2 abordará la Economía Circular, junto a la directora ejecutiva de Fundación Basura.

Asimismo, entre las conversaciones de esta primera temporada se encuentran el “Consumo Regenerativo”, tema desarrollado por el especialista en ecodiseño Alejandro Chacón, director ejecutivo de Ecodiseño.cl, y el capítulo “Consumo y Alimentación: claves para una dieta sostenible”, junto a la nutricionista Nataly Gutiérrez, presidenta de la Fundación Ruta Sustentable.

“Consume Inteligente, Elige Sostenible” en su primera temporada, es un proyecto financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y se difundirá cada semana a través de elmostrador.cl, YouTube y Spotify de Conadecus. Para más información, visita www.conadecus.cl.