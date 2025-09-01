AutoDay CCS 2025: tercera edición con 27 marcas y foco en autos eléctricos

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció la tercera edición del AutoDay, que se llevará a cabo entre el lunes 1 y el miércoles 3 de septiembre a través del sitio oficial. El evento reunirá a 27 marcas de la industria automotriz, aseguradoras y retailers, con una amplia oferta de promociones y descuentos en vehículos nuevos y usados, seguros, neumáticos, repuestos, accesorios y electromovilidad.

En esta edición participarán reconocidas automotoras como BMW, Subaru, Nissan y Mitsubishi, junto a plataformas de retail como Falabella.com y Mercado Libre, además de aseguradoras como HDI Seguros y Bci Seguros.

Crecimiento del mercado automotor en Chile

El evento llega en un escenario positivo para la industria. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el mercado automotor encadena cinco meses de recuperación, con alzas en casi todos los segmentos. Solo en lo que va de este año, se han inscrito 172 mil vehículos nuevos, con especial preferencia por SUV y camionetas, que registraron aumentos de +10,9% y +15,5% en julio, respectivamente.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, destacó que “después del éxito de las ediciones anteriores estamos convencidos de que eventos como AutoDay permiten acercar al público a ofertas exclusivas y promover la adquisición de vehículos, seguros y servicios relacionados en beneficio del consumidor, y a su vez contribuimos a dinamizar al sector automotor, que ha enfrentado desafíos importantes en los últimos años”.

Descuentos, tecnología y resolución en línea

En su versión 2024, el AutoDay alcanzó cerca de 10 millones de impresiones y más de 819 mil visitas, consolidándose como una de las vitrinas digitales más relevantes para la industria automotriz en Chile. Este año, el evento busca mantener esa tendencia con un especial foco en electromovilidad.

Los usuarios podrán acceder a las ofertas a través de la CyberApp, disponible en iOS y Android, que ofrece una experiencia personalizada al mostrar promociones relacionadas con los intereses y marcas favoritas de cada consumidor.

Además, se volverá a implementar el sistema de “Resolución en Línea”, desarrollado por la CCS y su Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), que permite resolver de manera simple y eficiente los reclamos derivados de compras electrónicas, conectando directamente a consumidores con las empresas participantes.

Las ofertas estarán disponibles desde las 00:00 horas del 1 de septiembre hasta el 3 de septiembre en el sitio oficial autoday.cl, donde se reunirán todas las marcas adheridas y sus promociones especiales.