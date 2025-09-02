El nuevo híbrido que llega a Chile con más potencia, autonomía y tecnología

El mercado automotriz chileno ha vivido en los últimos años una transformación marcada por la preferencia de los consumidores por los SUV. Estos modelos, que combinan diseño robusto, comodidad y mayor espacio interior, se han consolidado como los favoritos en el país, desplazando a los sedanes tradicionales y marcando una tendencia que no da señales de detenerse.

A este panorama se suma ahora el auge de los SUV híbridos. Y una de las nuevos modelos que ha llegado a Chile es el Jaecoo 7 SHS Patagonia, una versión más equipada y avanzada de su versión a gasolina, que combina un motor a combustión con propulsión eléctrica para ofrecer más eficiencia, menos consumo y una experiencia de manejo más moderna.

Este SUV se suma a la creciente oferta de autos híbridos en el país, ocupando ya el 6° lugar entre los más vendidos de su segmento en 2025, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Un híbrido pensado para todo tipo de viajes

El corazón del Jaecoo 7 SHS es su Super Hybrid System (SHS), que logra una autonomía combinada de más de 1.200 km con un solo estanque de gasolina, además de recorrer hasta 90 km en modo 100% eléctrico. Esto significa que para trayectos cortos en ciudad puedes moverte solo con batería, mientras que en viajes largos aprovechas la autonomía del motor a combustión.

Algunos de sus puntos fuertes son:

Motor eficiente : solo 3,1 litros de consumo cada 100 km.

: solo 3,1 litros de consumo cada 100 km. Potencia ágil : 150 kW para respuesta rápida en carretera y ciudad.

: 150 kW para respuesta rápida en carretera y ciudad. Ahorro de combustible : hasta 123 km por litro en condiciones óptimas.

: hasta 123 km por litro en condiciones óptimas. Seguridad energética: batería protegida con sistemas avanzados y con capacidad para dar energía a dispositivos externos.

Seguridad, conectividad y confort

La versión Patagonia suma un completo paquete de asistentes de conducción (ADAS), como freno autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego y asistente de carril, entre otros.

En el interior, destaca por su pantalla táctil HD de 14,8 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio premium Sony® y comandos de voz. A esto se suman detalles de comodidad como sunroof panorámico y maletero eléctrico.

Con 4,5 metros de largo y una parrilla frontal robusta con luces LED verticales, el Jaecoo 7 SHS Patagonia transmite un estilo moderno y elegante, acompañado de un interior cómodo con materiales de calidad. Ya está disponible en Chile con un precio de lanzamiento desde $26.990.000, con opciones de financiamiento a través de Forum.

La llegada de este modelo marca un paso importante para Omoda | Jaecoo en Chile, que en los próximos meses sumará nuevos autos híbridos y eléctricos, como el Omoda C5 HEV y el Jaecoo 8 SHS.