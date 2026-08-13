Tribunal Supremo PS suspende militancia de senador Fidel Espinoza en medio de investigación por VIF

El Tribunal Supremo del Partido Socialista resolvió por unanimidad suspender la militancia del senador Fidel Espinoza mientras se desarrolla el proceso interno abierto en su contra por el caso de violencia intrafamiliar que también es investigado de oficio por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

La decisión fue adoptada durante la noche de este miércoles por los nueve integrantes del máximo órgano disciplinario de la colectividad y contempla un plazo de cinco días para que el parlamentario presente sus descargos. La suspensión se mantendrá mientras avance la investigación partidaria.

El organismo partidario esperará además los resultados de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público antes de adoptar una resolución definitiva.

La causa interna se abrió luego de que la mesa directiva del PS resolviera el pasado 6 de agosto remitir los antecedentes al Tribunal Supremo para que iniciara la investigación correspondiente y adoptara las medidas que estimara pertinentes.

El caso se originó a partir de un procedimiento ocurrido el 5 de agosto en Viña del Mar. La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de oficio por una situación de violencia intrafamiliar, pese a que no existe una denuncia presentada por alguno de los involucrados ante tribunales.

Espinoza ha negado haber ejercido agresiones y anteriormente sostuvo que no existía una denuncia en su contra. Su pareja también descartó públicamente haber sido agredida por el senador.