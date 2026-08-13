Caracoles habrían llegado a la Antártica sobre macroalgas, según estudio

La historia de la biodiversidad no siempre ha sido como la conocemos hoy. Durante millones de años, las especies han colonizado nuevos territorios, han quedado aisladas y se han diferenciado mediante formas de desplazamiento a menudo inesperadas.

Ese sería el caso de pequeños caracoles antárticos y subantárticos que, pese a no tener larvas nadadoras de vida libre, habrían atravesado grandes extensiones del océano Austral sobre macroalgas como el cochayuyo. Al desprenderse de las rocas, estas pueden seguir las corrientes llevando caracoles adultos, juveniles o sus masas de huevos.

El estudio, titulado Tracing the origins of Antarctic periwinkles: an integrative morphological–molecular perspective on Laevilacunaria evolution y publicado en la revista Proceedings of the Royal Society, buscó comprender por qué dos géneros estrechamente emparentados de caracoles, como Laevilitorina y Laevilacunaria, habrían presentado distribuciones y riqueza de especies tan diferentes pese a compartir ciclos de vida y hábitats similares.

El trabajo fue liderado por Sebastián Rosenfeld, investigador del Laboratorio de Ecología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, del Instituto Milenio BASE y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).

El misterio detrás de su distribución

El punto de partida de la investigación estuvo en el mapa de distribución de estos caracoles, al seguir su presencia en el hemisferio sur, el equipo encontró dos historias aparentemente muy distintas: Laevilitorina presenta unas 25 especies y se extiende desde Sudamérica hasta Australia y Nueva Zelanda, incluida la Antártica y distintas islas subantárticas; Laevilacunaria, en cambio, comprende solo tres especies reconocidas y se concentra en el océano Austral.

“Dentro de sus hábitos tienen el mismo ciclo de vida y hábitats similares. Entonces, todo indicaba que deberían tener distribuciones y riquezas parecidas, pero resultaba que no era así. La idea era, a través de herramientas moleculares y morfológicas, estudiar su historia pasada y reconstruir la historia biogeográfica del grupo”, explica Rosenfeld.

Para reconstruir esta historia, el equipo combinó análisis genéticos, morfológicos y de distribución geográfica ancestral en ejemplares recolectados entre 2017 y 2023 en 19 localidades antárticas y subantárticas. En el laboratorio, analizaron su morfología externa, la rádula que utilizan para alimentarse y cuatro marcadores genéticos para establecer sus relaciones de parentesco.

Como estos caracoles no poseen larvas capaces de nadar libremente, surgió una pregunta central: ¿cómo lograron cruzar grandes distancias? Los resultados apuntaron a las macroalgas flotantes como un posible medio de transporte.

“Cuando el alga se desprende de la roca por efecto del oleaje, flota y sigue las corrientes. Entonces, todos los organismos que están adheridos se van junto con ella. En el caso de estos caracoles, pueden viajar los individuos o también sus masas de huevos”, detalla Rosenfeld.

Según los análisis, uno de estos viajes habría ocurrido hace cerca de 7,9 millones de años, desde las islas subantárticas —probablemente Kerguelen— hasta la Antártica occidental. Posteriormente, otros caracoles habrían llegado desde allí hasta Georgia del Sur.

Estos desplazamientos no habrían sido frecuentes, sino episodios excepcionales, posiblemente favorecidos por tormentas, y una vez instaladas en nuevos territorios, las poblaciones quedaron aisladas y comenzaron a diferenciarse genética y morfológicamente.

Un hallazgo que podría cambiar su clasificación

Al reconstruir el parentesco entre las especies, el equipo obtuvo uno de los resultados más importantes e inesperados del estudio: Laevilitorina y Laevilacunaria no serían dos grupos evolutivos claramente separados, como indica su clasificación actual. Los análisis identificaron cuatro grandes clados que posiblemente correspondan a géneros distintos.

Este hallazgo obligó a reconsiderar la pregunta inicial de la investigación y abrió un nuevo escenario para comprender la diversidad del grupo.“No es que un grupo haya tenido un mayor éxito evolutivo que el otro. En realidad, estamos en presencia de posiblemente cuatro géneros. Entonces, se abre un nuevo escenario que todavía queda por desarrollar”, concluye Rosenfeld.

Además, el estudio distinguió cinco unidades evolutivas dentro de las tres especies reconocidas de Laevilacunaria. Aunque esto no significa que se hayan descrito formalmente nuevas especies, sí evidencia una diversidad que todavía no está reflejada en su clasificación.

Para avanzar hacia una eventual reclasificación, será necesario profundizar el análisis taxonómico de estos linajes e incorporar ejemplares de Australia y Nueva Zelanda, que no fueron incluidos en la investigación.

Para Elie Poulin, coautor del estudio, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y director del Instituto Milenio BASE, estos resultados también evidencian cuánto queda por conocer sobre la diversidad biológica del océano Austral. “Este estudio demuestra que todavía queda mucho por descubrir sobre la biodiversidad del océano Austral. Comprender cómo se originaron y diversificaron sus especies no solo permite reconstruir su historia evolutiva, sino también anticipar cómo responderán frente a cambios ambientales acelerados”, afirma Elie Poulin.

El académico agrega que “fortalecer este tipo de investigaciones, integrando genética, morfología y biogeografía, será clave para identificar especies aún no descritas, entender los mecanismos que generan y mantienen la biodiversidad, y aportar bases científicas sólidas para la conservación y el manejo de uno de los ecosistemas más singulares y vulnerables del planeta”.