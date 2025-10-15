Cómo nuestra nariz nos delata cuando estamos estresados (¡y no solo a los humanos!)

Cuando me pidieron que diera un discurso improvisado de cinco minutos y luego contara hacia atrás en intervalos de 17, todo ello ante un panel de tres desconocidos, el estrés agudo se reflejó en mi rostro.

Esto se debe a que un equipo de psicólogos de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, estaban filmando esta experiencia algo aterradora para un proyecto de investigación que estudia el estrés utilizando cámaras térmicas.

El estrés altera el flujo sanguíneo en el rostro, y los científicos han descubierto que la disminución de la temperatura de la nariz de una persona puede utilizarse como medida de los niveles de estrés y para controlar la recuperación.

Según los psicólogos responsables del estudio, las imágenes térmicas podrían suponer un “punto de inflexión” en la investigación sobre el estrés.

La prueba de estrés experimental a la que me sometí está cuidadosamente controlada y deliberadamente diseñada para ser una sorpresa desagradable. Llegué a la universidad sin tener ni idea de lo que me esperaba.

Primero, me pidieron que me sentara, me relajara y escuchara ruido blanco a través de unos audífonos.

Hasta ahí, todo muy relajado.

A continuación, el investigador que dirigía la prueba invitó a entrar en la sala a un panel de tres desconocidos. Todos me miraron en silencio mientras el investigador me informaba de que tenía tres minutos para preparar un discurso de cinco minutos sobre el “trabajo de mis sueños”.

Mientras sentía cómo se me subían los colores a la cara, los científicos captaron el cambio de color de mi rostro a través de su cámara térmica.