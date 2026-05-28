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Hola, ¿cómo estás en este 28 de mayo? Espero que muy bien y con entusiasmo de explorar los temas que te propongo hoy. Mantener la salud mental es para todos una prioridad y no hay duda de que en los últimos años los trastornos mentales se han visibilizado y también aumentado.

Hoy casi 1.200 millones de personas en todo el planeta viven con un trastorno mental, prácticamente el doble del número registrado en 1990. Y esto representa más del 17% de la discapacidad total a nivel mundial, superando a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas. Lee qué está pasando.

A pesar de décadas de investigación sobre los cerebros, los genes y el desarrollo detrás de nuestras manos, aún no está del todo claro por qué los humanos terminamos siendo tan abrumadoramente diestros. Una publicación de la Universidad de Oxford entrega algunas pistas.

En Mito o Verdad, ve si la demencia efectivamente afecta más a las mujeres o es solamente que ellas viven más que ellos. Y en el Chat con el especialista, el director de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello, Frano Giakoni Ramírez, nos cuenta qué deporte alarga más la vida y por qué.

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Trastornos mentales son principal causa de discapacidad en el mundo

¿Recuerdas que existió una época en que ir al psiquiatra o al psicólogo era mal visto? Por mucho tiempo la salud mental estuvo rodeada de un fuerte estigma. Se consideraba que visitar a estos especialistas significaba estar “loco” o ser débil. Una idea impulsada por mitos, representaciones en la literatura, el cine y el desconocimiento sobre cómo funcionan las enfermedades mentales.

Pero, afortunadamente, eso es pasado. Hoy los problemas son otros: los trastornos mentales son la principal causa de años vividos con discapacidad a nivel mundial, lo que representa más del 17% de la discapacidad total, superando a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas.

Esto llevado a números equivale a que casi 1.200 millones de personas en todo el planeta viven con un trastorno mental, prácticamente el doble de la cifra registrada en 1990.

El estudio, dirigido por investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), en colaboración con socios de la Universidad de Queensland y publicado en The Lancet, examinó la prevalencia y la carga de los trastornos mentales en ambos sexos, 25 grupos de edad, 21 regiones y 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023, lo que lo convierte en el análisis más completo de la carga de trastornos mentales hasta la fecha.

La investigación evaluó 12 trastornos mentales, con trastornos de ansiedad y trastorno depresivo mayor (TDM) ubicados en el puesto 11 y 15, respectivamente, en carga entre 304 enfermedades y lesiones en todo el mundo.

En 2023, los trastornos mentales representaron 171 millones de años de vida ajustados por discapacidad (DALY) a nivel mundial, lo que ubica a estas condiciones como la quinta causa principal de la carga total de enfermedad.

Los DALY son una medida de la pérdida general de salud, que combinan años vividos con discapacidad y años de vida perdidos debido a una muerte prematura. Los trastornos mentales representaron más del 17% de todos los años vividos con discapacidad en todo el mundo. Esto refleja el impacto sustancial y creciente de los trastornos mentales en todas las poblaciones.

Los aumentos recientes han sido impulsados en gran medida por trastornos de ansiedad y trastorno depresivo mayor. Desde 2019, la prevalencia estandarizada por edad del trastorno depresivo mayor ha aumentado en aproximadamente un 24%, mientras que los trastornos de ansiedad se han incrementado en más del 47%, y ambas condiciones alcanzan su punto máximo en los años posteriores a la pandemia de COVID-19.

“Estas tendencias al alza pueden reflejar tanto los efectos persistentes del estrés relacionado con la pandemia como factores estructurales a largo plazo, como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia y la disminución de la conexión social. Abordar este creciente desafío requerirá una inversión sostenida en sistemas de salud mental, un acceso ampliado a la atención y una acción global coordinada para apoyar mejor a las poblaciones más en riesgo”, dijo el primer autor y profesor asociado en el Centro de Investigación en Salud Mental de Queensland y profesor asistente en IHME, Damian Santomauro,

Resultados por grupos

La carga alcanza su punto máximo en la adolescencia y afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Los trastornos mentales afectan a las personas en todas las etapas de la vida, pero los tipos de condiciones y su impacto varían según la edad.

En la primera infancia, afecciones como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH), el trastorno de conducta y la discapacidad intelectual del desarrollo idiopático son las más frecuentes, con niños afectados en tasas más altas que las niñas. A medida que los niños llegan a la adolescencia, la ansiedad y el TDM son los principales contribuyentes a la carga de los trastornos mentales.

“Nuestros hallazgos muestran que la carga de trastornos mentales alcanza su punto máximo entre las personas de 15 a 19 años, que es un período crítico de desarrollo que puede dar forma a las trayectorias para la educación, el empleo y las relaciones”, señaló la coautora y profesora asociada en el Centro de Investigación en Salud Mental de Queensland, Alize Ferrari.

En 2023, 620 millones de mujeres de todas las edades vivían con un trastorno mental, en comparación con 552 millones de hombres de todas las edades en todo el mundo.

Las mujeres representaron 92,6 millones de DALY, en comparación con 78,6 millones entre los hombres, lo que indica una mayor carga general.

Los autores agregan que es probable que estas diferencias estén moldeadas por una compleja mezcla de factores, incluida una mayor exposición a la violencia doméstica y el abuso sexual, el aumento de las responsabilidades de cuidado y las desigualdades estructurales como la discriminación de género.

Las brechas en la atención

La carga de los trastornos mentales aumentó en todas las regiones del mundo entre 1990 y 2023, aunque la escala y el patrón de esa carga difieren sustancialmente entre las regiones y los niveles de desarrollo.

Las regiones de altos ingresos como Australasia y Europa Occidental registraron algunas de las tasas de carga más altas a nivel mundial, particularmente en países como los Países Bajos, Portugal y Australia. También se observaron grandes aumentos en las tasas de carga de trastornos mentales en el África subsahariana occidental y en partes del sur de Asia.

Estos patrones se traducen en impactos sustanciales para las comunidades de todo el mundo. Los trastornos mentales afectan a las familias y a los cuidadores, reducen la participación y productividad de la fuerza laboral e imponen demandas crecientes a los sistemas de salud y a los recursos gubernamentales.

Los análisis de GBD estiman que solo alrededor del 9% de las personas con trastorno depresivo mayor a nivel mundial recibe un tratamiento mínimamente adecuado, y menos del 5% recibe atención adecuada en 90 países.

En 204 países y territorios, solo un pequeño número de entornos de altos ingresos –incluidos Australia, Canadá y los Países Bajos– tienen una cobertura de tratamiento superior al 30 %, lo que destaca las principales brechas globales en la atención.

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¿Por qué el 90% de la población es diestra?

¿Cuál es tu mano dominante? ¿Escribes con la izquierda, con la derecha, con ambas? La respuesta es uno de los rompecabezas más extraños de la evolución humana. Alrededor del 90% de las personas de todas las culturas favorecen su mano derecha. Y no hay otra especie de primates que muestre una preferencia a nivel de población a esta escala.

A pesar de décadas de investigación sobre los cerebros, los genes y el desarrollo detrás de la mano, el por qué los humanos terminamos tan abrumadoramente diestros ha seguido siendo un enigma evolutivo.

Una nueva investigación dirigida por la Universidad de Oxford, publicada en PLOS Biology, sugiere que la respuesta se reduce a dos características definitorias de la evolución humana: caminar sobre dos piernas y la expansión dramática del cerebro humano.

El estudio encabezado por los profesores de la Escuela de Antropología y Etnografía del Museo de Oxford Thomas A. Püschel y Rachel M. Hurwitz, más el profesor Chris Venditti de la Universidad de Reading, reunió datos sobre 2.025 individuos de 41 especies de monos y simios. Usando el modelo bayesiano que explica las relaciones evolutivas entre las especies, el equipo probó las principales hipótesis existentes de por qué la mano evolucionó: incluyendo el uso de herramientas, la dieta, el hábitat, la masa corporal, la organización social, el tamaño del cerebro y la locomoción.

Los humanos se quedaron de manera sobresaliente fuera del patrón que explicaba a todos los demás primates, pero cuando los investigadores agregaron dos factores al modelo –el tamaño del cerebro y la longitud relativa de nuestros brazos frente a nuestras piernas (un marcador anatómico estándar de la locomoción bípeda)–, ese estado excepcional desapareció.

En otras palabras, una vez que tienes en cuenta la marcha erguida y un cerebro grande, los humanos dejan de parecer una anomalía evolutiva.

Usando los mismos modelos, el equipo también pudo estimar la probable mano más usada por los antepasados humanos extintos. La imagen que emerge es un gradiente; los primeros homínidos como Ardipithecus y Australopithecus probablemente solo tenían preferencias leves hacia la derecha, ampliamente similares a los grandes simios modernos.

Con la aparición del género Homo, el sesgo se fortalece notablemente, a través del Homo ergaster, el Homo erectus y los neandertales, alcanzando su extremo moderno en el Homo sapiens.

Hay una excepción sorprendente: el Homo floresiensis, la especie de “hobbit” de cerebro pequeño de Indonesia, que muestra una preferencia por la mano derecha mucho más débil. Los investigadores sugieren que esto se ajusta al patrón más amplio: floresiensis tenía un cerebro pequeño y un cuerpo adaptado a una mezcla de caminar y escalar en posición vertical, en lugar de bipedalismo completo.

Los hallazgos apuntan a una historia de dos etapas. Caminar erguido fue lo primero, liberando las manos del trabajo de locomoción y creando una nueva presión selectiva para comportamientos manuales finos y lateralizados.

Los cerebros más grandes llegaron más tarde y, a medida que crecían y se reorganizaban, el sesgo hacia la derecha se endureció en el patrón casi universal que se ve hoy en día.

“Este es el primer estudio que prueba varias de las principales hipótesis para la mano humana en un solo marco. Nuestros resultados sugieren que probablemente esté ligado a algunas de las características clave que nos hacen humanos, especialmente caminar erguidos y la evolución de cerebros más grandes. Al mirar a través de muchas especies de primates, podemos comenzar a entender qué aspectos de la mano son antiguos y compartidos, y cuáles son exclusivamente humanos”, explicó el profesor de Antropología Evolutiva en la Universidad de Oxford, Thomas A. Püschel.

El estudio deja abiertas preguntas para futuras investigaciones, incluido el papel de la cultura humana acumulativa en la estabilización de la diestra, por qué la zurda ha persistido, y si patrones similares de preferencia de extremidades vistos en animales como loros y canguros apuntan a una historia más profunda y convergente en todo el reino animal.

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Mito o Verdad: la demencia afecta más a las mujeres

Siete millones de adultos viven con la enfermedad de Alzheimer y casi dos tercios de ellos son mujeres. Si bien las mujeres tienden a vivir más tiempo, la longevidad por sí sola no explica completamente la diferencia en los resultados del alzhéimer. Esta disparidad ha atraído una creciente atención científica.

Según el estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, las mujeres no solo experimentamos una mayor carga de ciertos factores de riesgo de demencia modificables, sino que también parecemos más vulnerables a sus efectos en la función cognitiva.

Publicado hace una semana en Biology of Sex Differences, la investigación analizó datos de más de 17 mil adultos de mediana edad y mayores.

“Mirando más allá de qué factores de riesgo son más comunes, encontramos que algunos tienen un impacto desproporcionadamente mayor en la cognición de las mujeres”, dijo la profesora asistente de neurociencias en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego y primera autora del estudio, Megan Fitzhugh.

“Esto sugiere que los esfuerzos de prevención pueden ser más efectivos si se adaptan no solo a la prevalencia de factores de riesgo, sino a la fuerza con la que cada factor afecta la cognición en mujeres frente a hombres”, agregó la investigadora.

Mujeres vs. hombres

Los investigadores están ahora examinando cómo las combinaciones de factores biológicos, sociales y de estilo de vida contribuyen a este desequilibrio, particularmente aquellos que se pueden modificar con el tiempo.

En el nuevo estudio, los profesores de neurociencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Diego y autores correspondientes del estudio, Megan C. Fitzhugh y Judy Pa, evaluaron 13 factores de riesgo de demencia establecidos y modificables utilizando datos del Estudio de Salud y Jubilación, una cohorte representativa a nivel nacional de adultos estadounidenses de mediana edad a tardía.

Estos factores incluyeron el nivel de educación, la pérdida auditiva, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, la depresión, la inactividad física y las afecciones cardiometabólicas como la hipertensión y la diabetes.

El análisis reveló claras diferencias basadas en el género en la prevalencia de estos factores de riesgo. Las mujeres tenían más probabilidades que los hombres de informar lo siguiente:

Depresión (casi el doble de común en mujeres que en hombres: 17% frente a 9%).

Inactividad física (48% vs. 42%).

Problemas de sueño (45% frente a 40%).

Las mujeres también tenían un rendimiento educativo promedio ligeramente inferior, un factor de riesgo conocido para el deterioro cognitivo en la vida posterior.

Los hombres, por otro lado, tenían:

Tasas más altas de pérdida auditiva (64% frente a 50%).

Diabetes (24% frente a 21%).

Consumo excesivo de alcohol (22% frente a 12%).

La hipertensión fue común en ambos grupos, afectando a aproximadamente a 6 de cada 10 participantes, mientras que el índice de masa corporal promedio en ambos sexos cayó en el rango de sobrepeso a obeso.

Más allá de la prevalencia, el estudio encontró que varios factores de riesgo estaban más fuertemente asociados con un peor rendimiento cognitivo en las mujeres. Por ejemplo, las afecciones cardiovasculares y metabólicas como la hipertensión y el aumento del IMC mostraron asociaciones negativas más pronunciadas con la cognición en las mujeres en comparación con los hombres.

Sin embargo, la pérdida de audición y la diabetes, ambas más comunes entre los hombres, se relacionaron con una puntuación cognitiva más baja en las mujeres.

Estos hallazgos sugieren que el mismo factor de riesgo puede no tener el mismo significado entre los sexos. Una condición que está moderadamente asociada con el deterioro cognitivo en los hombres puede tener un efecto sustancialmente más fuerte en las mujeres, amplificando su contribución general al riesgo de demencia.

“Estas diferencias destacan la importancia de considerar el sexo como una variable clave en la investigación de la demencia. Las diferencias sexuales se pasan por alto profundamente entre muchas de las principales causas de muerte, como el alzhéimer, las enfermedades cardíacas y el cáncer”, explica Pa.

Los resultados del estudio se alinean con un impulso más amplio hacia la medicina de precisión, desarrollando estrategias de prevención y tratamiento adaptadas a las características individuales, incluido el sexo. En lugar de centrarse únicamente en los factores de riesgo más comunes en la población, los hallazgos sugieren que puede ser más efectivo priorizar aquellos con el impacto cognitivo más fuerte dentro de cada grupo.

Los investigadores enfatizan que estos factores de riesgo son modificables, ofreciendo oportunidades prácticas para la intervención.

Por ejemplo, esto podría significar poner mayor énfasis entre las mujeres en el manejo de la depresión, aumentar la actividad física y mejorar la salud cardiovascular, como la hipertensión no tratada, ya que estos factores están fuertemente asociados con la salud cognitiva.

De cara al futuro, Fitzhugh y Pa piden más investigación para comprender mejor los mecanismos biológicos y sociales que impulsan las diferencias basadas en el sexo en los factores de riesgo del alzhéimer.

Las influencias hormonales, la susceptibilidad genética y las disparidades en el acceso a la atención médica pueden desempeñar un papel, pero se necesita más trabajo para aclarar cómo interactúan a lo largo del tiempo.

“En última instancia, una comprensión más matizada de estas diferencias podría ayudarnos a diseñar intervenciones más inteligentes y específicas. Ese es un paso esencial para reducir la carga de la demencia para todos, pero especialmente para las mujeres, que se ven desproporcionadamente afectadas”, dijo Fitzhugh.

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Chat con el especialista: ¿qué deporte alarga más la vida?

¿Qué respondes a la pregunta del título? Si tuvieras que apostar, ¿qué deporte escogerías? Más allá de nuestras preferencias y apuestas, el estudio más citado sobre longevidad y deporte mostró que los deportes de raqueta son los más asociados con una vida más larga.

La investigación del Copenhagen City Heart Study siguió a 8.697 adultos sanos durante una mediana de 25,6 años.

¿El resultado? Practicar tenis o bádminton se asoció con una ganancia media de 9,7 años de vida en comparación con las personas sedentarias. Después aparecieron el fútbol, con 4,7 años; el ciclismo, con 3,7; la natación, con 3,4; el trote o jogging, con 1,6; y la calistenia, con 3,1 años.

La cifra sorprende. Pero no significa que tomar una raqueta garantice vivir casi diez años más. Lo que muestra el estudio es una asociación potente entre ciertos deportes y menor riesgo de muerte.

Y ahí aparece una explicación interesante desde las ciencias del deporte: no todo beneficio viene solo del corazón o del músculo. También influye el componente social, cognitivo y coordinativo del ejercicio.

Los deportes de raqueta mezclan desplazamientos cortos, cambios de dirección, velocidad de reacción, coordinación ojo-mano y, muchas veces, interacción social constante.

“Ese detalle importa. Porque la longevidad no depende solo de ‘quemar calorías’. Depende de sostener el hábito durante años, evitar lesiones, estimular el cerebro y mantener una vida social activa. Y en eso, no todos los deportes funcionan igual. Un deporte muy bueno en teoría, pero que la persona abandona a los tres meses, vale menos que uno que puede sostener durante décadas. Ese es uno de los mensajes más potentes de la literatura científica actual”, señala el director de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello, Frano Giakoni Ramírez.

Otro análisis del mismo Copenhagen City Heart Study mostró que los corredores tenían un riesgo de muerte significativamente menor que los no corredores, con una reducción similar en hombres y mujeres, y una ganancia de vida estimada de 6,2 años en hombres y 5,6 en mujeres. Además, el beneficio parecía mayor en quienes corrían a ritmo suave o moderado, una a tres veces por semana, y entre una y 2,4 horas en total.

“Eso también derriba un mito. Para vivir más no hace falta entrenar como atleta. De hecho, el propio estudio sobre jogging encontró que el mayor beneficio aparecía en corredores ‘light’, mientras que correr demasiado fuerte o con demasiado volumen no mostraba ventajas claras adicionales”, agrega el profesor Giakoni.

-¿Cuál es el deporte que más alarga la vida?

-El que puedas sostener con regularidad, sin lesionarte y con disfrute. Pero si uno se guía por la evidencia más conocida, los deportes de raqueta tienen hoy uno de los respaldos más llamativos. Muchas veces se presenta la actividad física como una obligación médica, casi como una receta amarga. Pero la evidencia sugiere algo más interesante: no se trata solo de moverse, sino de encontrar una práctica que combine cuerpo, cabeza y adherencia. Ahí puede estar la diferencia entre hacer ejercicio por un mes o sostenerlo por años.

–¿El tenis puede ser muy exigente para una persona mayor?

-El hallazgo sobre los deportes de raqueta no significa que una persona mayor tenga que empezar sí o sí a jugar tenis competitivo. Lo importante no es copiar exactamente ese deporte, sino entender qué combina: movimiento aeróbico, cambios de dirección, coordinación, reacción y, muchas veces, interacción social. Para una persona mayor, alternativas muy razonables pueden ser caminatas rápidas, marcha, baile, natación, bicicleta estática, pádel recreativo, tenis adaptado, ejercicios acuáticos, entrenamiento de fuerza supervisado y trabajo de equilibrio.

-¿Cuántas horas a la semana se recomiendan a los 40, 50, 60, 70 y 80 años en una persona sana?

-Para adultos sanos, incluidas las personas mayores, la recomendación base no cambia tanto por década como mucha gente cree: al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 75 a 150 minutos de actividad vigorosa, además de trabajo de fuerza al menos dos veces por semana. En mayores, además, se recomienda incluir actividades multicomponente, especialmente equilibrio y fuerza.

-¿Con la edad disminuye la intensidad, el tipo de actividad o la cantidad de horas?

-No necesariamente disminuyen las horas por norma. Lo que suele cambiar con la edad es la capacidad de tolerar ciertos impactos, la velocidad de recuperación y la proporción entre tipos de ejercicio. En términos prácticos, muchas personas mayores mantienen perfectamente 150 minutos semanales o más, pero necesitan una mejor combinación entre aeróbico, fuerza, equilibrio y movilidad.

También es frecuente que la intensidad absoluta baje, aunque la percepción de esfuerzo siga siendo moderada o incluso alta para esa persona. En otras palabras, con la edad no siempre se reduce la cantidad total; se vuelve más importante la calidad de la selección del ejercicio, la progresión y la funcionalidad del estímulo.

-Siempre se recomienda caminar y en este estudio no se destaca.

-Caminar sigue siendo una de las mejores recomendaciones poblacionales, sobre todo porque es accesible, segura, barata y altamente sostenible. El hecho de que no apareciera como el deporte “más asociado a longevidad” en ese estudio no significa que no sirva. De hecho, la evidencia reciente muestra que incluso volúmenes modestos de caminata reducen riesgo cardiovascular y mortalidad.

-¿Qué nos puede comentar sobre la capacidad de agarre y el envejecimiento saludable?

-La fuerza de agarre hoy se considera uno de los biomarcadores funcionales más interesantes del envejecimiento. No porque apretar fuerte con la mano, por sí solo, garantice vivir más, sino porque resume bastante bien el estado general de la fuerza, la reserva funcional y, muchas veces, la fragilidad. Una menor fuerza de agarre se ha asociado repetidamente con mayor riesgo de discapacidad, peor funcionalidad y mayor mortalidad en adultos mayores.

Mi opinión es que la fuerza de agarre no reemplaza al ejercicio aeróbico ni al entrenamiento global, pero sí es una señal clínica muy valiosa. Nos recuerda algo importante: envejecer bien no depende solo del corazón y los pulmones; también depende de conservar fuerza, músculo y capacidad funcional. Por eso hoy el envejecimiento saludable se entiende cada vez más como la combinación de moverse, sostener masa muscular, entrenar equilibrio y mantener fuerza útil en la vida diaria.

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Bonus track: Voces de Salud Solidaria

Esto es una primicia. Te comparto el primer episodio del vodcast Voces de Salud Solidaria, en El Mostrador. Marie Claire Dablé conversó con la coordinadora de Pacientes de la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales, Gabriela Pérez, sobre la compleja realidad de la lipofuscinosis, una condición genética que causa un deterioro progresivo del cerebro.

Puedes ver el capítulo AQUÍ.

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Aquí finaliza este número de Efecto Placebo. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.